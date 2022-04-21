متى سيتم الإعلان عن انتهاء جائحة فيروس كورونا؟ وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الإعلان عن انتهاء جائحة فيروس كورونا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، وتابع: طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية إنهاء جائحة فيروس كورونا يجب التعامل علي أساس وجود جائحة حتى يثبت العكس.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "كلما ارتفعت معدلات تطعيم لقاح فيروس كورونا تقل نسبة الدخول للمستشفيات وكذلك شدة الإصابة والوفيات والضغط علي المنظومة الصحية".

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.