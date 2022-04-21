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التضامن: خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين لحج لجمعيات الأهلية

الخميس، 21 أبريل 2022 03:00 م
التضامن: خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين لحج لجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي
كتب مدحت وهبة

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أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، مشددًا على أنه سيتم حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة، وسيتم تنفيذ هذا العام مستوى واحد فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 إبريل 2022م، حتى الخميس الموافق 12 مايو 2022م .

وأكدت القباج أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم علي 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.


التضامن

خط ساخن للمتقدمين لحج لجمعيات الأهلية

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شروط حج الجمعيات 2022

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