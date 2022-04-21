اللهم تقبل منا الصلاة.. صلاة التراويح فى أولى الليالى الوترية بالمنيا

يأتى ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على المصلين من فيروس كورونا كما تواجدت وحدة من الفرق الطبية أمام المسجد تقوم بقياس ضغط الدم والسكر وغيرها من الأمراض، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتنفيذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وكانت مساجد المنيا قد استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم بالاجراءات الاحترازية وتوجيه المصلين باستخدام الكمامات والحفاظ على المسافة بين المصلين كماتم تحديدها من قبل القائم على ادارة المسجد.، ويعد مسجد صلاح الدين أحد أكبر وأهم المساجد بمحافظة المنيا ويقع فى حى الاخصاص جنوب مدينة المنيا.