اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 09:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اللهم تقبل منا الصلاة.. صلاة التراويح فى أولى الليالى الوترية بالمنيا

الخميس، 21 أبريل 2022 09:23 م
اللهم تقبل منا الصلاة.. صلاة التراويح فى أولى الليالى الوترية بالمنيا صلاة التراويح بالمنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مسجد صلاح الدين بمحافظة المنيا، ونقل صلاة التروايح فى العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وشهدت الليلة الأولى فى العشر الأواخر إقبالا كبيرا من المصلين على صلاة العشاء والتروايح. 
 
 
يأتى ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على المصلين من فيروس كورونا كما تواجدت وحدة من الفرق الطبية أمام المسجد تقوم بقياس ضغط الدم والسكر وغيرها من الأمراض، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتنفيذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. 
 
وكانت مساجد المنيا قد استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم بالاجراءات الاحترازية وتوجيه المصلين باستخدام الكمامات والحفاظ على المسافة بين المصلين كماتم تحديدها من قبل القائم على ادارة المسجد.، ويعد مسجد صلاح الدين أحد أكبر وأهم المساجد بمحافظة المنيا ويقع فى حى الاخصاص جنوب مدينة المنيا.

 


مديرية الاوقاف

وزاىة الاوقاف

صلاة التراويح

صلاح الدين

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة