محمد عبد المنعم صوت متميز فى دولة التلاوة بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" تميز شاب صاحب صوت ذهبي في دولة التلاوة بمحافظة كفر الشيخ، يقبل على المسجد الذي يؤدي فيه صلاة التروايح عدد كبير من المصلين للاستمتاع بجمال صوته في التلاوة والدعاء.

وقال محمد عبدالمنعم: "الحمد لله الذي أنعم عليه بصوت حسن، فأحب أن يستغله في تلاوة كتاب الله والدعاء، مؤكداً أن الفضل يعود لوالده رحمه الله الذي أصر على أن يكون حافظا للقرآن منذ صغره، فأنعم الله عليه بحفظه،والتحق بكلية الدراسات الإسلامية وتخرج منها".

وأضاف عبدالمنعم، أنه يناشد أن يستغل المسلمون البقية الباقية من شهر رمضان المبارك فى تلاوة كتاب الله، والعمل الصالح، والتقرب إلى اله وصلة الأرحام، حتى لايندم المسلم على انتهاء شهر الخير دون أن تغفر له ذنوبه.

وقال عبدالمنعم شهر رمضان شهد عدد من الانتصارات للمسلمين بداية م غزوة بدر وفتح مكة والانتصار في معركة عين جالوت، واخرها حرب العاشر من رمضان السادس من اكتوبر عام 1973، وهذا من فضل الله ونعمه التي أنعمهما علينا، بعد ان ضحى شهدائنا بدمائهم لننعم في السلم والسلامة والأمن، رحمهم الله.