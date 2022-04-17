فيتامين د.. تعرف على فوائد المغذيات التى تحتوى على أشعة الشمس

كتبت إيناس البنا

فيتامين د، المعروف أيضًا باسم مغذيات أشعة الشمس ، هو أحد العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها المرء لتقوية العظام والمناعة، يوجد فيتامين د في آثار صغيرة في الأطعمة مثل الفطر والبيض ، ويتم تصنيعه بشكل طبيعي في البشر عند التعرض لأشعة الشمس.

إلى جانب الفوائد الصحية المعروفة ، ربطت الدراسات الحديثة أيضًا نقص فيتامين Dلخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان والخرف واضطرابات المزاج.

بعض الناس يفرطون في تناول مكملات فيتامين (د) دون أن يدركوا أن القيام بذلك قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

ما هي كمية فيتامين د التي يحتاجها المرء في اليوم؟



فيتامين د يتم الحصول عليها بشكل طبيعي من أشعة الشمس والنظام الغذائي - ومع ذلك ، يعتمد البعض على المكملات للحصول على مستويات كافية من العناصر الغذائية. أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د هي:

سمك السالمون

الفطر

صفار البيض

السردين

سمك مملح

التونة المعلبة

زيت كبد سمك القد

جبنة الشيدر

زبادي

ومع ذلك ، من المهم معرفة مقدار فيتامين د الذي يحتاجه المرء في اليوم. وفقًا لرسالة بحثية نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) ، فإن أي شيء يزيد عن 4000 وحدة دولية (IU) من فيتامين (د) في اليوم يعتبر غير آمن. من الناحية المثالية ، يجب على المرء ألا يستهلك أكثر من 600 إلى 800 UI من فيتامين (د) في اليوم.

العوامل التي تؤثر على مستويات فيتامين د



بالنسبة الى Harvard health ، بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستويات فيتامين د هي:

مؤشر كتلة الجسم (BMI) - من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم من 30 أو أكثر من نقص فيتامين (د)

العمر - تقل قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د مع تقدم العمر

لون البشرة - الأشخاص ذوو البشرة الداكنة هم أكثر عرضة للإصابة بمستويات منخفضة من فيتامين د

الجغرافيا - من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يعيشون في الولايات الشمالية من نقص فيتامين (د) لأن بشرتهم قد لا تكون قادرة على إنتاج فيتامين أشعة الشمس في أشهر الشتاء

النظام الغذائي - عدد قليل جدًا من الأطعمة هي مصادر طبيعية لفيتامين د ؛ لذلك ، فإن احتمال النقص أعلى

الأمراض المصاحبة - المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء أو أمراض الكبد قد يعانون من امتصاص فيتامين (د) مما يجعلهم أكثر عرضة لنقص فيتامين د.

ما هي الفوائد الصحية لفيتامين د؟



الحصول على مستويات كافية من مغذيات أشعة الشمس له الفوائد الصحية التالية ليقدمها:

عظام أقوى

أقوى مناعة

يدعم فقدان الوزن

انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب

تنظيم المزاج

انخفاض خطر الإصابة بالتصلب المتعدد

ماذا يحدث عندما يكون لديك الكثير من فيتامين د؟



على الرغم من حدوثه نادرًا ، سمية فيتامين د هو احتمال في أولئك الذين يتناولون المكملات الغذائية دون تفكير، أولئك الذين يعتمدون على المصادر الطبيعية للمغذيات هم أقل عرضة للإصابة بالسمية في المقام الأول ؛ حتى الآن ، من المهم معرفة الآثار الجانبية المحتملة.

حسب هارفارد هيلث يمكن أن يكون لسمية فيتامين (د) التأثيرات التالية على الصحة: