اليوم السابع
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الأحد، 17 أبريل 2022 06:15 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الأوقاف تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر.. مدة التكبير 7 دقائق "فيديو"

الأحد، 17 أبريل 2022 05:04 م
حصاد الوزارات.. الأوقاف تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر.. مدة التكبير 7 دقائق "فيديو" صلاة العيد
محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
 

وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر .. مدة التكبير 7 دقائق "فيديو"

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وزارة الاوقاف

عيد الفطر

صلاة عيد الفطر

اخبار مصر

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