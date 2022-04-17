حصاد الوزارات.. الأوقاف تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر.. مدة التكبير 7 دقائق "فيديو"

محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر .. مدة التكبير 7 دقائق "فيديو"