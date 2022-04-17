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الصحة تكشف آخر تطورات متحور XE لكورونا.. أسرع 10 مرات من حيث الانتشار

الأحد، 17 أبريل 2022 01:21 م
الصحة تكشف آخر تطورات متحور XE لكورونا.. أسرع 10 مرات من حيث الانتشار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، آخر تطورات متحور XE لفيروس كورونا، مؤكدا أن هذا التمحور أسرع عشر مرات من حيث الانتشار، لكنه ليس بقوة متحور دلتا وأوضح أنه ليس هناك ما يشير إلى أن هذا المتحور أشد تأثيرا أو مرضا، متابعا أن المتحورات تحدث بشكل عادى مع الجائحة.
 
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الأرقام مطمئنة وجيدة فى مصر بشأن إصابات فيروس كورونا، قائلا: “لدينا أقل معدل وفيات منذ بدا الجائحة.
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن فيروس كورونا مايزال موجود، ولم يختفى لكن اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية مثل النظافة المستمرة لليد وارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعى وقبل كل ذلك الحصول على اللقاح مؤكدا أنه يوجد حاليا ما يزيد عن 5 متحورات لكورونا وبينهم فقط 5 أشكال مختلفة للمتحور أوميكرون وتابع: ليس معنى تراجع الاصابات او انعدامها أنه لا يوجد فيروس كورونا او أنه اختفى تماما.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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