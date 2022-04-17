وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر .. مدة التكبير 7 دقائق "فيديو"

كتب ـ على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف مقطع فيديو للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن خلاله ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أكد أنها تقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام ، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها ، أو التحكم في تدافع الناس عليها.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أنه سيتم منع صلاة العيد في الساحات وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها .

كما شدد وزير الأوقاف على ضرورة الالتزام بضوابط صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى والجامعة، وعلى رأسها الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، وأن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق.

ومن بين الضوابط أيضًا ألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على قيادات الوزارة ومديرى المديريات، ضرورة المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، ومتابعة عدم وضع أى صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة ، وعدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرا إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته ، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.