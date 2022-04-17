اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 04:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر .. مدة التكبير 7 دقائق "فيديو"

الأحد، 17 أبريل 2022 03:32 م
وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر .. مدة التكبير 7 دقائق "فيديو" صلاة عيد الفطر - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة الأوقاف مقطع فيديو للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن خلاله ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أكد أنها تقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام ، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها ، أو التحكم في تدافع الناس عليها. 
 
وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أنه سيتم منع صلاة العيد في الساحات وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها .
 
كما شدد وزير الأوقاف على ضرورة الالتزام بضوابط صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى والجامعة، وعلى رأسها الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، وأن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق.
 
ومن بين الضوابط أيضًا ألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.
 
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على قيادات الوزارة ومديرى المديريات، ضرورة المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، ومتابعة عدم وضع أى صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة ، وعدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرا إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته ، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.
 

ضوابط صلاة عيد الفطر

صلاة العيد

عيد الفطر

صلاة العيد بالساحات

الأوقاف

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة