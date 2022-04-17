التموين: 400 مركز تجميع على مستوى الجمهورية لاستلام القمح من المزارعين

كتب ـ مدحت وهبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام محصول القمح من المزارعين حتى نهاية أغسطس من العام 2022 لزيادة مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلى، حيث استعدت وزارة التموين لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح.

كما جهزت وزارة التموين أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات، وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مع تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التى وضعت من قبل، حيث من المستهدف أن تحصل وزارة التموين على كميات قمح قد تصل إلى 6 ملايين طن مما سيعزز المخزون الاستراتيجى إلى نهاية العام الجارىً أو بداية العام المقبل.

وتتمثل جهات التسويق فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، وأنه يجب على كل من يملك محصولا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 إردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، وألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراط وفى حالة بيع أى كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة فى المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.