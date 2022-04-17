محافظة القاهرة تدرس إنشاء منافذ مؤقتة لتوفير الخضروات بأسعار مخفضة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن هناك توجيه من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتشديد الرقابة على الأسعار في الفترة القادمة، وذلك من خلال تكثيف الحملات على كافة السلع والأسواق لمنع رفع الأسعار بدون داعى لتخفيف العبء عن المواطن.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن المحافظة تدرس إنشاء منافذ للخضروات مؤقتة بالتنسيق مع تجار سوق العبور، وذلك لزيادة المعروض للحفاظ على ثبات الأسعار، حيث سيتم إصدار تصاريح بمنافذ مؤقتة، تستهدف عدة مناطق أهمها الأماكن الشعبية.

وأوضح "صابر"، أن المحافظة مدت عمل معارض أهلا رمضان حتى العيد وبدأ بعضها بعمل معارض للملابس لاستقبال العيد وتوفير الملابس بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن العاصمة تعمل على زيادة السلع والمعروض، ونجحنا في الفترة الماضية في تخفيض الأسعار.