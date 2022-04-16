كيف يمكن أن يساعد النوم الكافى فى إنقاص الوزن؟

كتبت ميرفت رشاد

بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يكون إنقاص الوزن أمرًا صعبًا، حتى لو اعتقدوا أنهم يقودون أسلوب حياة صحي ، فقد لا يحصلون على نتائج مرغوبة، في حين أن بعض الأساليب التي يتبعونها قد تكون مفيدة ، يميل الأشخاص إلى التغاضي عن عنصر مهم ضروري لفقدان الوزن بشكل فعال وهو الحصول على قدر كافٍ من النوم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

قالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن مقدار النوم الذي يحصل عليه المرء يمكن أن يكون بنفس الأهمية لفقدان الوزن مثل الطعام وممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن كل ليلة يحتاج الشخص السليم 7 ساعات على الأقل من النوم.

وأضافت أن النوم مثل تغذية الدماغ، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، فقد يكون مقدار النوم الذي تحصل عليه لا يقل أهمية عن نظامك الغذائي وممارسة الرياضة.لذا ، إذا كان هدفك هو إنقاص الدهون ، فإن تخطي النوم سوف يزيد الأمور تعقيدا، و يمكن أن يؤدي النوم غير الكافي إلى زيادة الوزن ، مما يقلل العوائد التي تتوقعها من استراتيجيات فقدان الدهون الأخرى .

وأشارت إلى أن النوم غير الكافي يمكن أن يسبب إفراز المزيد من الكورتيزول وهو هرمون التوتر ويمكن أن يحفز الجوع ، وبالتالي يزيد وزنك.

وأوضحت أن النوم غير الكافى قد يتعارض مع قدرة الجسم على استقلاب الكربوهيدرات ويسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين وزيادة تخزين الدهون في الجسم، أن حساسية الأنسولين تنخفض بأكثر من 30 بالمئة.

وشددت على أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً يؤدي إلى انخفاض مستويات اللبتين ، مما يؤدي إلى اشتهاء الجسم للكربوهيدرات، وأضافت أن النوم غير الكافى قد يقلل من مستويات هرمون النمو وهو بروتين يساعد على تنظيم نسب الدهون والعضلات في الجسم.

وقالت أخصائية التغذية، إن قلة النوم (الكافي) مرتبطة بخيارات الطعام السيئة ، وزيادة الجوع وتناول السعرات الحرارية ، وانخفاض النشاط البدني ، وفي النهاية زيادة الوزن، وأوصت بضرورة إعادة النظر فى إصلاح جدول النوم ، وتجنب الضوء الأزرق قبل النوم ، واختيار تقنيات الاسترخاء مثل التأمل ، وقراءة الكتب ، وكتابة اليوميات.