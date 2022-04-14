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أخبار × 24 ساعة.. وزير الأوقاف: إخراج زكاة الفطر نقدًا أنفع للفقير فى هذا الزمان

الخميس، 14 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير الأوقاف: إخراج زكاة الفطر نقدًا أنفع للفقير فى هذا الزمان د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
 
"التعليم" تعلن بدء الامتحانات التحريرية لطلاب النقل بالثانوى الفنى 19 أبريل
 
البابا تواضروس: نعيش أيام صيام وعبادة ولا يليق نشر مقالات تسئ لقطاع من الشعب
 
فتوى مجلس الدولة تبرئ هيئة السلع التموينية من دفع 631 مليون جنيه للسكة الحديد
 
وزير الأوقاف: إخراج زكاة الفطر نقدًا أنفع للفقير فى هذا الزمان
 
الرئيس السيسى يطمئن على صحة ملك الأردن بعد نجاح العملية الجراحية
 
رئيس الوزراء: هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت
 
جهاز حماية المستهلك يلزم موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى
 
النيابة العامة تباشر التحقيقات فى مصرع 10 أشخاص بحادث تصادم طريق أبو سمبل
 
الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا الأسبوعية فى العالم بنسبة 18%
 
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ تطوير الطرق والمحاور بغرب الجيزة وشرم الشيخ.. صور
 
الرئيس السيسى يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابى حادث الأوتوبيس السياحى بأسوان
 
8 معلومات عن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية - الاستاد وموعد تشغيله
 
التأمينات: صرف معاشات مايو 22 أبريل الجارى بمناسبة عيدى القيامة والفطر
 
"صندوق التنمية الحضرية" يستعرض خطة طرح وحدات "سكن لكل المصريين" بعواصم المحافظات
 

 


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