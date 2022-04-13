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التعليم: لم نعلن عن مفاجآت بامتحانات الثانوية والإعدادية وما يروج شائعات

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:02 م
التعليم: لم نعلن عن مفاجآت بامتحانات الثانوية والإعدادية وما يروج شائعات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله بخصوص الإعلان عن مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية والصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى غدا الخميس، قائلا: لا أساس لهذا من الصحة.
 
كانت صفحات الفيس بوك وجروبات الوايت تداولت أنباء عن نية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعلان مفاجأة للطلاب من الثالث الاعدادى حتى الثالث الثانوى تتعلق بالامتحانات.
 
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.
 
وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.
 

التربية والتعليم

امتحان نهاية العام

موعد امتحانات نهاية العام الدراسى

اخبار مصر

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