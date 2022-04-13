اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أمين صندوق اتحاد العمال: صرف المعاشات التأمينية قبل العيد يخفف الأعباء على المواطن

الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:23 م
أمين صندوق اتحاد العمال: صرف المعاشات التأمينية قبل العيد يخفف الأعباء على المواطن اتحاد العمال
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد عادل عبد الفضيل أمين صندوق اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل عيدى "القيامة المجيد - الفطر المبارك"، موضحاً أن ذلك التوجيه يأتى ضمن توجيهات الرئيس وشعوره بالمواطن، ومتابعته اليوميه لأحواله، وللتيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد، حيث يستفيد من هذا التوجيه 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهرياً.
 
وأكد عبد الفضيل، فى بيان، أن توجيهات الرئيس تأتى فى إطار استمرار للمتابعة اليومية للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى للتخفيف عن كاهل وأعباء الحياة للمواطن المصرى، خاصة فى ظل التحديات الراهنة التى أصابت العالم أجمع، مشيراً إلى أن التبكير بصرف المعاشات يأتى أيضا بعد توجيه الرئيس الشهر الماضى بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% لتتم الزيادة مع معاشات شهر أبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر، حيث إن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 9.6 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه أبريل ومايو ويونيو وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه.

اتحاد العمال

المعاشات التامينية

صرف المعاشات التامينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس اتحاد العمال يطالب "القومى للأجور" باجتماع طارئ لمتابعة تطبيق الحد الأدنى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:18 م

نائب رئيس اتحاد العمال يشيد بقرار عودة موائد الرحمن فى رمضان

الإثنين، 28 مارس 2022 11:22 ص

اتحاد العمال: مستعدون للانتخابات العمالية.. وعقد الجمعية العمومية خلال أيام

الإثنين، 28 مارس 2022 10:58 ص

نائب رئيس اتحاد العمال يطالب بإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية بالشركات

الخميس، 24 مارس 2022 11:34 ص

90 يومًا على انتهاء الدورة النقابية العمالية.. و"القوى العاملة" تستعد لإجراء الانتخابات فى مايو المقبل.. وتواصل دائم مع المحافظات لتنظيم عمليات التصويت.. واتحاد العمال: النقابات العامة بدأت عقد العموميات

الخميس، 24 مارس 2022 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة