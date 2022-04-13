وزير الأوقاف: إخراج زكاة الفطر نقدًا أنفع للفقير فى هذا الزمان

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن إخراج زكاة الفطر نقدا في زماننا هذا أنفع للفقير، ومراعاة مصلحة الفقير معتبرة شرعا ومن فقه المقاصد، ولا إنكار على من أخرجها قوتا، وإن ترجح لدينا إخراج النقد لسعة تصرف الفقير فيه".

وحدَّد الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتى الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.