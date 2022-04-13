الرئيس السيسى يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابى حادث الأوتوبيس السياحى بأسوان

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، مشيراً إلى أنه وجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى الحادث الأليم.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى: "أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحى بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى الحادث الأليم".

وأضاف الرئيس السيسى: "كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".