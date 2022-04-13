منظمة "يونيسف" فى مصر تنظم سلسلة جلسات تفاعلية حول تغير المناخ

كتبت : هند المغربي

عقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف" اليوم الأربعاء، بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى ثاني جلسة تفاعلية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيليجرام" عن تغير المناخ فى مصر.

شارك في الجلسة الفنان أحمد داش وخبير المخلفات محمد كمال، حيث تعقد هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات تفاعلية تناقش موضوعات مختلفة فى إطار تغير المناخ، حيث تستضيف مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم أحد أهم الفعاليات العالمية لقضايا المناخ، وهو مؤتمر المناخ " COP27 " وسط اهتمام دولى واستعدادات مكثفة من قبل الحكومة المصرية.

وفى وقت سابق، أكد سيلوين هارت المستشار الخاص والأمين العام المساعد لقضية التغير المناخي في الأمم المتحدة: "نتطلع إلى العمل معًا لإحراز تقدم ملموس، لا سيما لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، وذلك خلال زيارته المرتقبة للقاهرة".

جاء ذلك عقب لقاء له والسفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سيتم مناقشة استعدادات دعم النجاح في شرم الشيخ.

ويذكر أن فريق الأمم المتحدة القُطري في مصر عقد اجتماعا مع الشركاء الوطنيين وشركاء التنمية لوضع الاستراتيجيات والمجالات لمعالجة أزمة المناخ وأهمية المشاركة بفعالية في نجاح قمة المناخ التي سوف تستضيفها مصر في شرم الشيخ.