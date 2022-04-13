هل يمكن أن تعطي الفيتامينات المتعددة لطفلك؟

كتبت - ميرفت رشاد

يجب أن يحصل الأطفال على فيتاميناتهم من النظام الغذائي الصحي المتوازن، بدءًا من فترة الفطام، يحتاج معظم الأطفال الصغار إلى حوالي 15 ملجم من الحديد يوميًا من وجباتهم، في حين أن العديد من الأطفال الصغار يأكلون طعامًا انتقائيًا ، فإن هذا لا يشير دائمًا إلى سوء التغذية، العديد من الوجبات النموذجية ، مثل حبوب الصباح والحليب وعصير البرتقال ، مدعمة بالمعادن الحيوية مثل فيتامينات ب وفيتامين د والكالسيوم والحديد نتيجة لذلك ، من الممكن أن يكون طفلك يحصل على فيتامينات ومعادن أكثر مما تعتقد، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قد تتداخل بعض الفيتامينات والمعادن مع أي أدوية يتناولها طفلك. إذا كنت قلقًا بشأن ما إذا كان طفلك يحصل على الكمية المطلوبة من الفيتامينات والمعادن ، فتحدث إلى طبيبه. إذا كان طفلك يعاني من تأخر في النمو البدني ، أو يعاني من بعض الحالات المزمنة أو الحساسية الغذائية ، أو يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا ، فقد يكون من المفيد تناول الفيتامينات المتعددة.

كيف يمكنك ضمان حصول طفلك على ما يكفي من الحديد؟

أفضل استراتيجية للوقاية من نقص الحديد وعلاجه هي تناول وجبات صحية غنية بالحديد، تعتبر اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والحبوب المدعمة بالحديد ودقيق الشوفان والفاصوليا السوداء والخضراوات مصادر جيدة للحديد.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الأطفال

فقر الدم هو اضطراب يحدث عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، التهيج ، وضيق التنفس، والرغبة الشديدة في تناول الطعام الغريب ، وفقدان الشهية ، والإرهاق والضعف ، والتهاب اللسان ، والصداع ، أو الدوخة كلها مؤشرات على نقص الحديد في الجسم.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو المصطلح الطبي لهذه الحالة ، وإذا كان طفلك قد تم اختباره مسبقًا وكان مصابًا بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فمن المرجح أنه سيحتاج إلى مكمل الحديد بالإضافة إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد.

تجنب إعطاء طفلك مكملات الحديد أو الفيتامينات التي تحتوي على الحديد دون استشارة طبيبك أولاً، يمكن أن يحدث التسمم إذا كنت تستهلك الكثير من الحديد.