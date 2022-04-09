هل ينزف طفلك كثيرًا؟.. اعرف أعراض مرض الهيموفيليا وعلاجه

كتبت ـ فاطمة خليل

تعتبر الإصابات والكدمات جزءًا من حياة الطفل، ولكن إذا كان طفلك يواجه مشكلة في تجلط الدم وينزف كثيراً، فقد يكون هناك اضطراب في النزيف، في هذا التقرير نتعرف على مرض الهيموفيليا وأعراضه وعلاجه، بحسب موقع "health".

س: ما هو مرض الهيموفيليا؟

الهيموفيليا: هو اضطراب نزيف وراثي عند الأطفال، يمكن أن يزيد من خطر تعرض الطفل للنزيف في كثير من الأحيان، ولا يستطيع المصابون بالهيموفيليا التوقف عن النزيف نظرًا لعدم وجود عوامل تخثر كافية في دمائهم. وعوامل التخثر مطلوبة لتجلط الدم وحتى منع النزيف المفرط.

هناك ثلاثة أنواع من الهيموفيليا وهي A والتي تظهر بسبب عدم وجود عامل تخثر الدم الثامن.

يحدث الهيموفيليا B بسبب نقص العامل التاسع.

وغالبًا ما يُلاحظ الهيموفيليا C بسبب نقص عامل التخثر الحادي عشر.

س: ما هو سبب اضطراب النزيف أو الهيموفيليا؟



يلاحظ اضطراب النزيف بسبب النقص أو الخلل المرتبط بتخثر الدم أو الصفائح الدموية الموجودة في الدم، يمكن أن تكون حالة وراثية أو يمكن للشخص أن يصاب بها لاحقًا في الحياة بسبب بعض المشاكل الطبية الأخرى.

س: ما هى أعراض مرض الهيموفيليا؟

سوف يصاب الطفل بسهولة بالكدمات حتى بسبب الحوادث الصغيرة، قد ينزف الطفل كثيرًا من الأنف والفم واللثة حتى بسبب إصابة طفيفة.

ستصدم أيضًا لمعرفة أنه يمكن أن يكون هناك نزيف في المفاصل يسبب التهاب المفاصل أو أي تشوه آخر.

يمكن أن يكون هناك نزيف عضلي يؤدي إلى تورم وألم لا يطاق.

إذا كان طفلك ينزف بشكل متكرر، فعليك استشارة الطبيب على الفور قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى وقوع طفلك في مشكلة سيتعين عليك مراقبة صحة طفلك وطلب العناية الطبية العاجلة.

س: كيف تعالج اضطراب النزيف؟

يعتمد خط العلاج على نوع اضطراب النزيف، وعمر الطفل ، ومدى خطورة الحالة ، وكذلك اعتمادًا على صحته العامة قد يحتاج الطفل إلى الجراحة إلى جانب العلاج الطبيعي أو عمليات نقل الدم.

سيتم تقييم طفلك بشكل كامل وتحتاج إلى التحدث إلى الطبيب وإزالة كل شكوكك بشأن هذه الحالة.

قد يؤدي عدم علاج الطفل في الوقت المناسب إلى مضاعفات خطيرة ، مثل مشاكل المفاصل طويلة الأمد ، والتهاب بطانة المفاصل ، ونزيف العضلات والمفاصل.