حصاد الوزارات.. الصحة: لقاحات كورونا تستطيع مواجهة العدوى والإصابة بالمتحور الجديد XE

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة تناشد المواطنين التسجيل على بوابة لقاحات كورونا للحصول على التطعيم
الصحة: تقديم خدمات طبية لـ11 ألف و374 طفلاً ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية
المترو يرفع الطوارئ ويدفع بقطارات إضافية لمواجهة الزحام قبل الإفطار
الصحة: لقاحات كورونا تستطيع مواجهة العدوى والإصابة بالمتحور الجديد XE
الصحة: احتمالية الإصابة بكورونا تزيد بعد مرور من 6 لـ8 أشهر على آخر جرعة
"التعليم" تفتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
التنمية المحلية: 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقاً ونقطة إطفاء فى قرى حياة كريمة
دار الإفتاء توضح مكروهات الصيام.. المبالغة فى المضمضة والحجامة أبرزها
صندوق مكافحة الإدمان: 13 مسلسلا خالية من التعاطى أول أسبوع من رمضان 2022
محافظ القاهرة: لدينا أرصدة كافية من الدقيق وفتحنا عدة منافذ لتوفير السلع
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