اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:55 م
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حصاد الوزارات.. الصحة: لقاحات كورونا تستطيع مواجهة العدوى والإصابة بالمتحور الجديد XE

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: لقاحات كورونا تستطيع مواجهة العدوى والإصابة بالمتحور الجديد XE وزارة الصحة
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة تناشد المواطنين التسجيل على بوابة لقاحات كورونا للحصول على التطعيم

 

"الصحة" تطلق 47 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال 10 أيام ضمن "حياة كريمة"

 

الصحة: تقديم خدمات طبية لـ11 ألف و374 طفلاً ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية

 

المترو يرفع الطوارئ ويدفع بقطارات إضافية لمواجهة الزحام قبل الإفطار

 

الصحة: لقاحات كورونا تستطيع مواجهة العدوى والإصابة بالمتحور الجديد XE

 

الصحة: احتمالية الإصابة بكورونا تزيد بعد مرور من 6 لـ8 أشهر على آخر جرعة

 

"التعليم" تفتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

 

التنمية المحلية: 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقاً ونقطة إطفاء فى قرى حياة كريمة

 

دار الإفتاء توضح مكروهات الصيام.. المبالغة فى المضمضة والحجامة أبرزها

 


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