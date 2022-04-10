رفع 200 حالة إشغال خلال حملات مكثفة بشوارع مدينة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة المهندس سيد مدنى، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات بالشارع الجديد وأبطال التحرير والمطار والشوارع الجانبية المرتبطة بها لتحقيق السيولة المطلوبة بها ، والقضاء على العشوائية.

وأسفرت جهود الحملة، عن رفع 200 حالة إشغال، مع ضبط ومصادرة 10 إستاند مختلف الأحجام و 5 موازين ، و 5 فراشة وغيرها من المضبوطات المتنوعة ، وتم إيداعها بمخازن الوحدة المحلية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لاستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات داخل الأحياء والمناطق السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب.