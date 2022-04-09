اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 05:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب على أراضي زراعية بالمخالفة للقانون بالأقصر

السبت، 09 أبريل 2022 04:28 م
إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب على أراضي زراعية بالمخالفة للقانون بالأقصر مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات إزالة الإشغالات ومخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفى هذا الصدد قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء محمود فاروق مساعد مدير امن الاقصر، والرائد سعيد شبل مأمور قسم شرطة الأقصر بالإنابة، والرائد أحمد جادو مدير مباحث بندر الأقصر، حملة مكبرة لتنفيذ إزالة عدد  4 مخالفات عبارة عن إقامة "حظائر وعشش"، وتشوينات من البوص والخشب على أراضي زراعية.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أن المخالفات الأربعة قد تحررت لها محاضر وجميعها بحوض الرواج الغربي بمنطقة الجولي فيل بمدينة الأقصر، وذلك بإجمالي مساحة 9 قيراط و24 سهم، وتمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض، حيث شارك في الحملة حسن عبده رئيس منطقة حي جنوب ورجال الحي، والمهندس بيتر صادق خليل رئيس الوحدة الزراعية بالعوامية،والمهندس هاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بندر الاقصر، والمهندس حمزه عبد الغني مهندس بالإدارة الزراعية، ومحمد عبده وسمير سعود نواب رئيس منطقة جنوب، وأشرف الشاطر مسؤول الإزالات ببندر الأقصر.

وكان قد قاد العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين إلى جانب حملات النظافة المستمرة، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمشاركة الرائد على بكري وكيل الإدارة، والنقيب عبد الله إسماعيل من ضباط الإدارة، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للإنضباط.

وأكد رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه استهدفت الحملة منطقة جنوب مدينة الأقصر ابتداءً من شارع نزلة فودافون (المدينة المنورة) مروراً بشارع الخليج وصولاً إلى شارع التليفزيون، وأسفرت الحملة عن رفع كافة المظاهر العشوائية من لافتات عشوائية مخالفة والتحفظ على إشغالات الباعة الجائلين بالمناطق المستهدفة، والتى شملت مايلي:- (عدد 2 تندة قماش - عدد 2 عربة جر حديدية كبيرة وصغيرة - عدد 1 طاولة خشبية كبيرة - عدد 6 شمسيات حديدية - عدد 3 لافتة - عدد 5 إطارات تستخدم كحواجز وعوائق أمام المحال التجارية - فرش زينة بطول 5 متر - عدد 2 فاترينة سجائر - مصادرة عربة كارو لجمع القمامة).

مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (1)
مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (1)

 

مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (2)
مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (2)

 

مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (3)
مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (3)

 

مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (4)
مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (4)

 

مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (5)
مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (5)

 


الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

اخبار اليوم

مجلس مدينة الاقصر

ازالة حظائر وعشش باملاك الدولة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة بالأقصر.. متابعة مشروعات الصرف الصحى لـ34 قرية بإسنا وأرمنت.. رصد الخطوات النهائية لشبكات الانحدار والوصلات المنزلية للمشاريع الجديدة.. المشروعات تشمل مد شبكات المياه والصرف بجميع القرى لخدمة الأهالى

السبت، 09 أبريل 2022 03:00 م

زى النهارده.. حدث فريد ينهى أقصر مباراة قمة فى تاريخ الدورى

السبت، 09 أبريل 2022 12:45 م

قصر ثقافة ومكتبة الطفل بالأقصر يقدمان دوريا ثقافيا للأطفال بأسئلة عامة

السبت، 09 أبريل 2022 09:52 ص

مستشفى الكرنك بالأقصر يجرى عملية ناجحة لتعديل حاجز أنفى لمريض بعد معاناة 5 سنوات

السبت، 09 أبريل 2022 09:46 ص

انطلاق مبادرة "صحته تهمنا" بالأقصر لتوعية الحوامل والمقبلين على الزواج

السبت، 09 أبريل 2022 09:24 ص

طقوس أهالى قرى الأقصر فى رمضان.. شوربة الفول النابت أكلة الأطفال والكبار.. أبناء القرى يستمتعون بالأكلة أمام المساجد بعد التراويح.. وطهى وتجهيز الطبق يوميا بالليمون والبهارات والقرقوش من العيش الشمسى

السبت، 09 أبريل 2022 04:00 ص

مدينة الطود بالأقصر تنفذ 95% من خطة تدعيم وتطوير قطاع الكهرباء.. صور

السبت، 09 أبريل 2022 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة