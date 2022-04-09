إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب على أراضي زراعية بالمخالفة للقانون بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات إزالة الإشغالات ومخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفى هذا الصدد قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء محمود فاروق مساعد مدير امن الاقصر، والرائد سعيد شبل مأمور قسم شرطة الأقصر بالإنابة، والرائد أحمد جادو مدير مباحث بندر الأقصر، حملة مكبرة لتنفيذ إزالة عدد 4 مخالفات عبارة عن إقامة "حظائر وعشش"، وتشوينات من البوص والخشب على أراضي زراعية.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أن المخالفات الأربعة قد تحررت لها محاضر وجميعها بحوض الرواج الغربي بمنطقة الجولي فيل بمدينة الأقصر، وذلك بإجمالي مساحة 9 قيراط و24 سهم، وتمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض، حيث شارك في الحملة حسن عبده رئيس منطقة حي جنوب ورجال الحي، والمهندس بيتر صادق خليل رئيس الوحدة الزراعية بالعوامية،والمهندس هاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بندر الاقصر، والمهندس حمزه عبد الغني مهندس بالإدارة الزراعية، ومحمد عبده وسمير سعود نواب رئيس منطقة جنوب، وأشرف الشاطر مسؤول الإزالات ببندر الأقصر.

وكان قد قاد العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين إلى جانب حملات النظافة المستمرة، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمشاركة الرائد على بكري وكيل الإدارة، والنقيب عبد الله إسماعيل من ضباط الإدارة، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للإنضباط.

وأكد رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه استهدفت الحملة منطقة جنوب مدينة الأقصر ابتداءً من شارع نزلة فودافون (المدينة المنورة) مروراً بشارع الخليج وصولاً إلى شارع التليفزيون، وأسفرت الحملة عن رفع كافة المظاهر العشوائية من لافتات عشوائية مخالفة والتحفظ على إشغالات الباعة الجائلين بالمناطق المستهدفة، والتى شملت مايلي:- (عدد 2 تندة قماش - عدد 2 عربة جر حديدية كبيرة وصغيرة - عدد 1 طاولة خشبية كبيرة - عدد 6 شمسيات حديدية - عدد 3 لافتة - عدد 5 إطارات تستخدم كحواجز وعوائق أمام المحال التجارية - فرش زينة بطول 5 متر - عدد 2 فاترينة سجائر - مصادرة عربة كارو لجمع القمامة).



مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (1)



مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (2)



مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (3)



مدينة الأقصر تنفذ إزالات لحظائر وعشش وتشوينات بوص وخشب (4)