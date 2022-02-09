جارديان: بيروقراطية "بريكست" على الحدود تضر تجارة بريطانيا مع أوروبا

كتبت رباب فتحى

قالت هيئة مراقبة الإنفاق بالبرلمان البريطانى إن البيروقراطية المرتبطة ببريكست أضرت بتجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ، وقد يتفاقم الوضع ما لم تعمل الحكومة مع بروكسل لتقليل التعثرات في موانئ المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبعد ساعات فقط من تعيين جاكوب ريس-موج وزيرًا لفرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، أفاد تقرير صادر عن لجنة الحسابات العامة عبر الأحزاب (PAC) أن عمليات التفتيش على الحدود منذ بداية العام أدت إلى زيادة تكاليف الأعمال و "قمع" التجارة مع الاتحاد الأوروبي .

وقالت اللجنة إن هناك خطرًا من أن يزداد الوضع سوءًا في سبتمبر ، عندما يتم تنفيذ ضوابط أكثر صرامة من قبل الاتحاد الأوروبي ويزيد التعافي المتوقع بعد كورونا في التجارة العالمية من حركة المرور عبر موانئ المملكة المتحدة.

وفي حث الوزراء على تحديث أنظمة الموانئ والبنية التحتية ، لا سيما في دوفر ، قالت رئيسة اللجنة ، ميج هيلير ، إنها "أثارت مرارًا وتكرارًا مخاوف بشأن تأثير التغييرات على ترتيبات التجارة على الشركات من جميع الأحجام ، وما زلنا نشعر بالقلق".

وجاء التحذير بعد أن قال رئيس صناعة النقل إن سائقي الشاحنات قد يضطرون إلى التعود على الوقوف في طوابير لمدة أربع ساعات في دوفر في الأيام المزدحمة.

كانت طوابير الانتظار الممتدة لمسافة أميال من الشاحنات الثقيلة في انتظار الوصول إلى الميناء التجاري الحاسم مشهدًا منتظمًا في الأسابيع الأولى من عام 2022.

وتم تنفيذ الإجراءات التي تجبر الشاحنات على التوقف على الطريق السريع A20 لمنع انسداد دوفر 20 مرة هذا العام ، مقارنة بـ 69 مرة في عام 2021 بأكمله.

وقال رود ماكنزي ، المدير التنفيذي للسياسة والشئون العامة لجمعية النقل البري ، إن عمليات التفتيش على الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "تعني الاحتكاك حيث لا يوجد أي احتكاك" ، وأصبح متعهدو النقل على دراية بالتأخيرات الطويلة في أوقات الذروة.