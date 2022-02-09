اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: بيروقراطية "بريكست" على الحدود تضر تجارة بريطانيا مع أوروبا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:18 م
جارديان: بيروقراطية "بريكست" على الحدود تضر تجارة بريطانيا مع أوروبا بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة مراقبة الإنفاق بالبرلمان البريطانى إن البيروقراطية المرتبطة ببريكست أضرت بتجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ، وقد يتفاقم الوضع ما لم تعمل الحكومة مع بروكسل لتقليل التعثرات في موانئ المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبعد ساعات فقط من تعيين جاكوب ريس-موج وزيرًا لفرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، أفاد تقرير صادر عن لجنة الحسابات العامة عبر الأحزاب (PAC) أن عمليات التفتيش على الحدود منذ بداية العام أدت إلى زيادة تكاليف الأعمال و "قمع" التجارة مع الاتحاد الأوروبي .

وقالت اللجنة إن هناك خطرًا من أن يزداد الوضع سوءًا في سبتمبر ، عندما يتم تنفيذ ضوابط أكثر صرامة من قبل الاتحاد الأوروبي ويزيد التعافي المتوقع بعد كورونا في التجارة العالمية من حركة المرور عبر موانئ المملكة المتحدة.

وفي حث الوزراء على تحديث أنظمة الموانئ والبنية التحتية ، لا سيما في دوفر ، قالت رئيسة اللجنة ، ميج هيلير ، إنها "أثارت مرارًا وتكرارًا مخاوف بشأن تأثير التغييرات على ترتيبات التجارة على الشركات من جميع الأحجام ، وما زلنا نشعر بالقلق".

وجاء التحذير بعد أن قال رئيس صناعة النقل إن سائقي الشاحنات قد يضطرون إلى التعود على الوقوف في طوابير لمدة أربع ساعات في دوفر في الأيام المزدحمة.

كانت طوابير الانتظار الممتدة لمسافة أميال من الشاحنات الثقيلة في انتظار الوصول إلى الميناء التجاري الحاسم مشهدًا منتظمًا في الأسابيع الأولى من عام 2022.

وتم تنفيذ الإجراءات التي تجبر الشاحنات على التوقف على الطريق السريع A20 لمنع انسداد دوفر 20 مرة هذا العام ، مقارنة بـ 69 مرة في عام 2021 بأكمله.

 

وقال رود ماكنزي ، المدير التنفيذي للسياسة والشئون العامة لجمعية النقل البري ، إن عمليات التفتيش على الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "تعني الاحتكاك حيث لا يوجد أي احتكاك" ، وأصبح متعهدو النقل على دراية بالتأخيرات الطويلة في أوقات الذروة.

 

 


بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

بريكست

دوفر

البيروقراطية

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"أزمة أوكرانيا" أول اختبار لـ"عالمية" لندن بعد "بريكست".. جارديان: بريطانيا عليها استغلال قوتها وإظهار مرونتها فى السياسة الخارجية العالمية خارج التكتل الاوروبى.. وتوسيع التعاون العسكرى مع كييف يؤسس لتحالف جديد

الخميس، 03 فبراير 2022 03:00 م

جارديان: أزمة أوكرانيا أول اختبار كبير للندن بعد بريكست

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:39 م

فايننشال تايمز: موقف بريطانيا من أزمة أوكرانيا رغم "بريكست" يهز باريس وبرلين

الإثنين، 31 يناير 2022 04:39 م

تفاؤل حول التوصل لاتفاق "بريكست" حول أيرلندا الشمالية.. اجتماع بريطانى-أوروبى فى بروكسل ينتهى دون التوصل لصفقة ويحافظ على "حسن النية السياسية".. ديلى ميل: آخر فبراير موعد نهائى لحسم مسألة التفتيش على الحدود

الثلاثاء، 25 يناير 2022 09:00 م

ديلى ميل: تفاؤل حول صفقة رغم فشل محادثات بريكست حول أيرلندا الشمالية اليوم

الإثنين، 24 يناير 2022 09:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة