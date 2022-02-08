اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:10 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى والدراسة فى موعدها 19 فبراير

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى والدراسة فى موعدها 19 فبراير وزارة التربية والتعليم
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
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التعليم: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى والدراسة فى موعدها 19 فبراير

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