اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:58 م
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس استشهاد فلسطيني - ارشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية فى نابلس بالضفة الغربية.

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قالت فى وقت سابق إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين، بتصعيد جرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته.

وأضافت الخارجية، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، تصر على تنفيذ المزيد من الانتهاكات والجرائم فى حق المواطنين الفلسطينيين المدنيين وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم، على سمع وبصر العالم.

وأكدت أن ما تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية انعكاس مباشر لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتى تقوم على تحقيق الضم الزاحف للضفة وإلغاء أى شكل من أشكال الوجود الفلسطينى فى المناطق المستهدفة بالاستيطان، وفى مقدمتها القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج".

 


فلسطين

الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلي

استشهاد فلسطيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. خارجية فلسطين: الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريعه وأجندته الاستعمارية.. مطاعم اليمن تعتمد على الخيول لتوصيل الطعام إلى المنازل.. ماكرون يتصدر استطلاعات الرأى

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:00 ص

فلسطين: إسرائيل تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها وانتهاكاتها

الأحد، 06 فبراير 2022 11:53 ص

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير منظمة العفو بشأن ارتكاب إسرائيل القوة غريب

الخميس، 03 فبراير 2022 04:02 م

فلسطين: 22 تدنيسا للأقصى ومنع رفع الأذان 50 وقتا بالحرم الإبراهيمى خلال يناير

الخميس، 03 فبراير 2022 01:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة