فلسطين: إسرائيل تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها وانتهاكاتها

وأضافت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، تصر على تنفيذ المزيد من الانتهاكات والجرائم في حق المواطنين الفلسطينيين المدنيين وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم، على سمع وبصر العالم.

وأكدت أن ما تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية هو انعكاس مباشر لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي تقوم على تحقيق الضم الزاحف للضفة وإلغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة بالاستيطان، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج".