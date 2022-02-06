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حصاد الوزارات.. التعليم توضح ضوابط أداء امتحان المواد ذات الفرعين فى الثانوية

الأحد، 06 فبراير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم توضح ضوابط أداء امتحان المواد ذات الفرعين فى الثانوية وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم توضح ضوابط أداء امتحان المواد ذات الفرعين فى الثانوية العامة

الصحة: ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ 84.3 %
 
التعليم تحدد حالات الإعفاء من امتحانات اللغة الثانية والعربى والدين بالثانوية
 
"النقل": تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ليضم 17 محطة
 
الأوقاف تفتتح 18 مسجدا فى المحافظات الجمعة المقبلة
 
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم
 
 

حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

الثانويه العامه

وزاره الصحه

فيروس كورونا

مستشفيات العزل

وزاره النقل

الخط الرابع للمترو

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