حصاد الوزارات.. التعليم توضح ضوابط أداء امتحان المواد ذات الفرعين فى الثانوية

كتب ــ محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم توضح ضوابط أداء امتحان المواد ذات الفرعين فى الثانوية العامة