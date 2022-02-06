حصاد الوزارات.. التعليم توضح ضوابط أداء امتحان المواد ذات الفرعين فى الثانوية

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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