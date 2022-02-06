اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 03:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بتكلفة 51 مليون جنيه..

التعليم العالى: تجديد 5 غرف عمليات بنظام "الكبسول" بمستشفى تيودور بلهارس

الأحد، 06 فبراير 2022 03:42 م
التعليم العالى: تجديد 5 غرف عمليات بنظام "الكبسول" بمستشفى تيودور بلهارس وزير التعليم العالى خلال الجولة
كتب: محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد، أعمال التجديدات والتوسعات بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث والمستشفى التابعة له، وذلك بحضور الدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء مجلس إدارة المعهد.

 

شملت الجولة، تفقد الوزير لوحدة المناظير بالمستشفى، والعيادات الخارجية بعد تطوير الجزء الأول والثانى بها، وتجديد رعاية الباطنة بوحدة الرعاية.

 

وتفقد الوزير أعمال التجديدات لـ 5 غرف عمليات بنظام "الكبسول" بتكلفة 51 مليون جنيه، وقسم الجراحة، والمسالك البولية، والعلاج الاقتصادى والمجاني والتأمين بالدور الخامس.

 

وشملت الجولة التفقدية قاعات معهد تيودور بلهارس للأبحاث، ومشروع تطوير شبكة الصرف الصحي، ومشروع وحدة الإطفاء والدفاع المدني، ومشروع عزل أسطح المعهد، ووحدة كاميرات المراقبة، ومركز المعلومات، وميكنة المستشفى.

 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية الدور الذي يقوم به معهد تيودور بلهارس للأبحاث كواحد من المعاهد التى تعمل فى القطاعين الصحي، والبحث العلمي، خاصة وأن المعهد يعد من الأماكن التي تخدم المواطن المصري من خلال نخبة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين، موضحًا مدى أهمية انعكاس ذلك على الخدمة العلاجية التى يقدمها المعهد للمواطنين.

 

وخلال الجولة، قدمت الدكتورة وفاء قنديل عرضًا حول كافة إنجازات المعهد خلال الأربع سنوات الماضية، مشيرة إلى تجديدات المرحلة الثالثة من العيادات الخارجية، والمعامل الخدمية، وبنك الدم، والصيدلية، والمشروعات بالمستشفى.

 

جدير بالذكر، أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو معهد طبي بحثي تدريبي خدمي، تم افتتاحه رسميًا في عام ١٩٧٨؛ بهدف الدفع بالبحث العلمي والتطوير؛ لمكافحة وتشخيص وعلاج أفضل لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والجهاز البولي الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة، ويضم المعهد حاليًا أكثر من 20 قسمًا بحثيًا، بالإضافة إلى وحدات بحثية متخصصة؛ لخدمة البحوث والخدمة العلاجية.

 

IMG-20220206-WA0011 (1)
 

 

IMG-20220206-WA0018
 

 


التعليم العالى

اخبار التعليم العالى

معهد تيودور

معهد تيودور بلهارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى: إنهاء إجراءات سفر الطلاب إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب

الأحد، 06 فبراير 2022 01:23 م

التعليم العالى: طلاب الجامعات يشاركون فى تشجيع المنتخب بالكاميرون

السبت، 05 فبراير 2022 11:56 ص

"التعاون الدولى": 7 منح من ألمانيا وفرنسا وأمريكا بـ72 مليون دولار لتطوير مشروعات التعليم العالى.. و22 مليون لدعم التعليم الفنى.. رانيا المشاط: دعم المشروعات الصغيرة بـ57 مليون دولار

الجمعة، 04 فبراير 2022 06:00 م

محافظ قنا يعلن عن إنشاء معهدين جديدين للتعليم العالى بمدينة قنا الجديدة

الخميس، 03 فبراير 2022 03:43 م

مؤتمر الدول الأطراف يعتمد اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالى بالبلدان العربية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:10 م

وزير التعليم العالى يتلقى تقرير زيارة وفد الشيوخ لجامعة الدلتا التكنولوجية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 01:19 م

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين فى الفيوم

الأربعاء، 02 فبراير 2022 10:23 ص

التعليم العالى: افتتاح أعمال المدرسة الشتوية الرابعة للأطياف بـ90 مشاركا

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 03:13 م

مصر ترأس مؤتمر اعتمـاد اتفاقية الاعتراف بدراسات وشهادات التعليم العالى بالدول العربية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:28 ص

التعليم العالى: 51 قافلة تنموية بمحافظات الدلتا والقاهرة ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 31 يناير 2022 01:39 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة