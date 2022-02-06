اليوم السابع
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البيئة تعد شبكة معلوماتية للتحول للأزرق للتعريف بمخاطر "القمامة البحرية"

الأحد، 06 فبراير 2022 03:46 م
البيئة تعد شبكة معلوماتية للتحول للأزرق للتعريف بمخاطر "القمامة البحرية" الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت ــ منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه جارى العمل على إعداد البنية المعلوماتية فى الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة لرصد القمامة البحرية، ومن المقررالبدء في برنامج صيد القمامة البحرية، سواء الطافية و الغاطسة في موانئ الإسكندرية ومرسي مطروح، بتمويل من برنامج الرصد البيئي التابع لخطة عمل البحرالمتوسط.

وأشارت وزيرة البيئة خلال بيان صحفى، إلى أنه سيكون المركز الرئيسي في فرع الوزارة بالإسكندرية، وأنه سيتم ربطها بشبكة رقمية  تضم كافة الأفرع الإقليمية، حيث ستقوم بدورها فى رصد منتظم للقمامة البحرية طبقا للنطاق الجغرافي لكل منطقة، كما سيتم تحديث البيانات فى الشبكة الرقمية أولاً بأول  بتمويل من وزارة البيئة.

‏وأكدت وزيرة البيئة، أنه يقوم مشروع التحول للأزرق الممول من البنك الدولي، بالتعاقد مع بعض الجمعيات الأهلية، لتتولي إجراء المزيد من الأنشطة،  بهدف  تغيير سلوك الأفراد والمواطنين، والتعريف بأبعاد مشكلة القمامة البحرية،  وأخطارها علي البيئة البحرية، والموائل الطبيعية.

 وعلى الصعيد الوطنى قامت وزارة البيئة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات، لمواجهة تلك المشكلة البيئية علي كافة المستويات، وقامت الوزارة وأفرعها الإقليمية بتنفيذ عديد من حملات التوعوية بأخطار مشكلة  القمامة البحرية، لمرتادي الشواطئ وكذلك الصيادين والعاملين في الموانئ الساحلية، وحملات تنظيف الشواطئ التي يتم إجراؤها.

جدير بالذكر، أن حملة "بحار نظيفة" أطلقتها الأمم المتحدة للبيئة، بهدف القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية، مع التركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة،  التي تستخدم في مستحضرات التجميل، كما تهدف الحملة إلي حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك خاصة في مجال الصناعة للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الاستهلاك إلي أنماط أكثر إستدامة، كما قامت منظمة الأمم المتحدة  بإدراج الحد من التلوث البحري ضمن الهدفِ الرابعَ عشرَ من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ  تحت مسمي "الحياة تحت الماء".


البيئة

البيئة البحرية

قمامة البحار

البنك الدولى

القمامة البحرية

جهاز شئون البيئة

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