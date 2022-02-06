الأوقاف تفتتح 18 مسجدا فى المحافظات الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 18 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 567 مسجدًا ، منها 484 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 83 مسجدًا صيانة وترميمًا.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان اليوم المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. يوسف مصطفى – قرية السوالم – دير مواس
2. عبد الوهاب أبو جويلى – دير السنقورية – بنى مزار
3. الحاج عبد الناصر – ابجاج الحطب – نجع الهماملة – مطاي
4. التقوى – مزروع – ابجاج الحطب – حلوة - مطاي
5. الرحمن البحرى – أبو نخلة عزبة القمادير - سمالوط
6. الشيخ عبد الوهاب - أبو سدرة – ريدة
7. النور – الشيخ علاء دمشير - المنيا
مديرية أوقاف المنوفية
8. الكبير – قرية مجيريا- أشمون
9. الحمد – قرية صنصفط- منوف
مديرية أوقاف الشرقية
10. أبو زمزم – تلراك
11. رضوان – الديسة – مركز ديرب نجم
مديرية أوقاف كفر الشيخ
12. الرحمن – نجع العريان – البرلس بلطيم
13. الهدى – كفر المرازقة - قلين
مديرية أوقاف الغربية
14. النور العامرية – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف أسيوط
15. النور – قرية النواورة البداري
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف السويس
1. مكة – المدينة الصناعية – حى الأربعين
2. وابور الملح – وابور الملح – حى الجناين
مديرية أوقاف الجيزة
3. الضباط – مساكن الرماية – الهرم
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