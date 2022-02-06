اليوم السابع
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الأوقاف تفتتح 18 مسجدا فى المحافظات الجمعة المقبلة

الأحد، 06 فبراير 2022 11:59 ص
الأوقاف تفتتح 18 مسجدا فى المحافظات الجمعة المقبلة أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 18 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 567 مسجدًا ، منها 484 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 83 مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان اليوم المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 
مديرية أوقاف المنيا
 
1. يوسف مصطفى – قرية السوالم – دير مواس
2. عبد الوهاب أبو جويلى – دير السنقورية – بنى مزار
3. الحاج عبد الناصر – ابجاج الحطب – نجع الهماملة – مطاي
4. التقوى – مزروع – ابجاج الحطب – حلوة - مطاي
5. الرحمن البحرى – أبو نخلة عزبة القمادير - سمالوط
6. الشيخ عبد الوهاب - أبو سدرة – ريدة
7. النور – الشيخ علاء دمشير - المنيا
مديرية أوقاف المنوفية
 
8. الكبير – قرية مجيريا- أشمون
9. الحمد – قرية صنصفط- منوف
مديرية أوقاف الشرقية
 
10. أبو زمزم – تلراك
11. رضوان – الديسة – مركز ديرب نجم
مديرية أوقاف كفر الشيخ
 
12. الرحمن – نجع العريان – البرلس بلطيم
13. الهدى – كفر المرازقة - قلين
مديرية أوقاف الغربية
 
14. النور العامرية – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف أسيوط
 
15. النور – قرية النواورة البداري
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف السويس
 
1. مكة – المدينة الصناعية – حى الأربعين
2. وابور الملح – وابور الملح – حى الجناين
مديرية أوقاف الجيزة
3. الضباط – مساكن الرماية – الهرم
 
 

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