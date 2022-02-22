"لو كارب دايت".. هل خفض الكربوهيدرات أفضل حل لفقدان الوزن؟

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتبعون "لو كارب دايت" أو ريجيم منخفض الكربوهيدرات على المدى الطويل فقدوا حوالى كيلوجرام واحد من الوزن أكثر من غيرهم من متبعي أنظمة الدايت الأخرى، ومع ذلك قال الباحثون إنه لا يوجد دليل على أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لها أي فوائد صحية إضافية.

وبحسب موقع " sciencealert" فإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات "لو كارب دايت"، فستحتاج إلى اهتمام أكبر لما تأكله للتأكد من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والمغذيات النباتية الأخرى.

تضمنت الدراسة مراجعة لـ 61 تجربة ذات شواهد مع ما يقرب من 7000 بالغ يعانون من زيادة وزن الجسم بينهم حوالي 1800 مصاب بالسكري من النوع الثاني.وقارن الباحثون أنظمة إنقاص الوزن المتنوعة في محتوى الكربوهيدرات:

الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وشمل ذلك الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أو الكيتو (أقل من 50 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا أو أقل من 10 % من إجمالي طاقتك من الكربوهيدرات)

والوجبات منخفضة الكربوهيدرات (50-150 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا ، أو أقل من 45 % من إجمالي طاقتك من الكربوهيدرات).

-حمية كربوهيدراتية "متوازنة" (أكثر من 150 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا ، أو 45-65% من إجمالي طاقتك من الكربوهيدرات).

ووجد المراجعون أنه من بين البالغين الذين يعانون من زيادة وزن الجسم (ولكن ليس لديهم داء السكري من النوع 2) ، فإن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات لمدة 3 إلى 8.5 شهرًا فقدوا، في المتوسط ​​، كيلوجرامًا واحدًا أكثر من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا من الكربوهيدرات.

ومع ذلك ، عندما تأكدوا من أن القيود المفروضة على استهلاك الطاقة كانت هي نفسها في كلتا المجموعتين، من خلال توفير الطعام أو خطط الوجبات ، كان الفرق حوالي نصف كيلوجرام.

في تدخلات إنقاص الوزن طويلة المدى التي تدوم من عام إلى عامين ، كان متوسط ​​الفرق في إنقاص الوزن بين أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات مقابل نظام غذائي متوازن الكربوهيدرات أقل بقليل من كيلوجرام واحد.

تفاوت متوسط ​​الوزن المفقود من قبل المجموعات في أي نظام غذائي لخفض الوزن اختلافًا كبيرًا عبر التجارب من أقل من كيلوجرام واحد في بعض ، إلى حوالي 13 كجم في البعض الآخر.

وجدت الدراسات التي أجريت على البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 فقدانًا أوليًا أكبر للوزن عند اتباع الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مقارنة بالوجبات الغذائية المتوازنة الكربوهيدرات: 1.3 كجم على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر ومع ذلك ، في التدخلات الأطول التي استمرت ما بين عام إلى عامين ، لم يكن هناك فرق.

بشكل عام أوضحت الدراسة أنه سواء كنت تفضل اتباع نمط تناول منخفض الكربوهيدرات أو نظام متوازن من الكربوهيدرات ، يمكن أن يعمل كلاهما على إنقاص الوزن.

العناصر الغذائية التي يجب مراقبتها في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لو كارب دايت



الكربوهيدرات من المغذيات الكبيرة التى يستخدمها جسمك لإنتاج الطاقة لتغذية العضلات والدماغ والرئتين والعمليات الحيوية الأخرى.

الأطعمة الصحية التي تحتوي على الكربوهيدرات - الخبز والحبوب والفواكه والخضراوات والحليب - مليئة بالعناصر الغذائية المهمة الأخرى ، وخاصة الألياف الغذائية والثيامين والكالسيوم وحمض الفوليك.

بدون تخطيط دقيق ، يمكن أن يكون النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أقل أيضًا في هذه العناصر الغذائية.

الألياف الغذائية ضرورية للحفاظ على انتظام وظيفة الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا الصحية في القولون.

-مصادر الكربوهيدرات المنخفضة: السبانخ والتوت واللوز والقرنبيط

مصادر عالية من الكربوهيدرات: الحبوب الكاملة ، التفاح ، الحمص ، البطاطا الحلوة.

الثيامين أو فيتامين B1 ضروريان لتزويد أنسجة الجسم بالطاقة ويستخدمان في استقلاب الكربوهيدرات.

مصادر منخفضة الكربوهيدرات: التونة وبذور عباد الشمس ولحم البقر ومستخلصات الخميرة

مصادر الكربوهيدرات العالية: الأرز البني والفاصوليا السوداء والخبز الكامل والزبادي.

الكالسيوم ضروري لعظام قوية.

مصادر الكربوهيدرات المنخفضة: الجبن الصلب والسلمون المعلب مع العظام الصغيرة واللوز والتوفو الصلب

مصادر الكربوهيدرات العالية: الزبادي والحليب والجبن الطري.

حمض الفوليك ضروري للنمو ويستخدم لتصنيع الحمض النووي، أو الشفرة الجينية الخاصة بك تعتبر المدخولات الكافية مهمة بشكل خاص للنساء ، حيث إن حمض الفوليك ضروري لمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الرضع أثناء الحمل.

مصادر الكربوهيدرات المنخفضة: الخضار الورقية الخضراء ، والأفوكادو ، والبروكلي ، والفول السوداني

مصادر عالية من الكربوهيدرات: خبز القمح الكامل، حبوب كاملة مدعمة ، أرز بني ، برتقال.