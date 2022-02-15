اليوم السابع
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مستشار الرئيس الفلسطينى: مصر الحضن الدافئ لكل العرب والمسلمين والراغبين فى العلم

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:34 م
مستشار الرئيس الفلسطينى: مصر الحضن الدافئ لكل العرب والمسلمين والراغبين فى العلم جانب من تكريم وزارة الأوقاف لمستشار الرئيس الفلسطينى
كتب على عبد الرحمن

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كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، المشاركين في الدورة وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور كل من: الدكتور حاتم محمد حلمي وزير الأوقاف الفلسطيني، والدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين. 
 
وخلال كلمته فى فعاليات الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والفلسطينيين، التي عقدت في الفترة من 7  إلى 14 فبراير الجاري بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، قال أن الأئمة والواعظات ما كانوا يصلون لهذه الدرجة من التميز العلمي، دون تميز الدولة في بقية المجالات الأخرى، مؤكدا أن كل ما يحدث من تطوير هو جزء مما يحدث في الدولة من تطوير وعمارة في شتى المجالات. 
 
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن دور المرأة في الدعوة لا يقل عن الرجل، بل ربما يتعدى ويجاوز دور الرجل ظل الظروف الحالية، لأنهن الأكثر دراية بالسيدات، ويعملن على محوري الأطفال والنساء. 
 
فيما قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، الدكتور محمود الهباش، إن مصر على مر الزمن تعد ظهيرا ونصيرا، حينما تضيق الدنيا بالشعب الفلسطيني. 
 
وقال الهباش، إن مصر هي الحضن الدافئ لكل العرب والمسلمين والعالم وكل الراغبين في العلم، وستظل بابا وصدرا يتسع للجميع، مشددا على أن فلسطين ليست مُهمَلة، فمصر ترسل رسالة أن فلسطين كالقاهرة وأسوان.
 
وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، على أن الجامعات المصرية، تعامل الطالب الفلسطيني كما تعامل المصري، متابعا:"حينما تضيق بنا الدنيا وتضطرب الأمور لدى الفلسطينين، نجد الصدر الذي يتسع لهمومنا، وسنحصل على حقوقنا طالما يوجد رجال هكذا". 
 
وقال قاضي قضاة فلسطين:"شكرا للرئيس السيسي الذي يعطينا رسائل مهمة بأننا معكم، وستبقى فلسطين بخير، ما دامت مصر هكذا". 

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