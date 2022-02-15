لمن فوق الـ70.. ممارسة الرياضة 20 دقيقة يوميا تحافظ على صحة القلب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن 20 دقيقة من التمارين اليومية المعتدلة إلى القوية لمن هم فوق سن 70 قد تساعد في منع أمراض القلب وفشل القلب، بحسب جريدة "الجارديان" البريطانية.وأشارت النتائج، التي نُشرت في مجلة القلب، إلى أنه كلما تقدمت في السن كانت التمارين الرياضية أفضل لصحتك.

من المعروف أن النشاط البدني يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وعمر أطول، بغض النظر عن الجنس والعرق ولكن حتى الآن، هناك عدد قليل نسبيًا من الدراسات التي نظرت في ما إذا كانت ممارسة الرياضة في وقت لاحق من الحياة يمكن أن تساعد في منع مشاكل القلب في الشيخوخة.

واعتمد الباحثون بقيادة جامعة بادوفا في إيطاليا على بيانات من أكثر من 3000 إيطالي تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق.

تتبع الباحثون أمراض القلب - بما في ذلك قصور القلب وأمراض القلب التاجية - بين المشاركين على مدى عقدين من الزمن ، وراقبوا أيضًا مستويات نشاطهم البدني.

وشمل النشاط البدني المعتدل المشي والأوعية وصيد الأسماك ، بينما اشتمل النشاط البدني القوي على البستنة والتمارين الرياضية وركوب الدراجات والرقص والسباحة.بشكل عام، ارتبط النشاط البدني بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد تحليل إضافي أن ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 75 عامًا يبدو أنها توفر أكبر الفوائد.

كانت الفوائد أكثر وضوحا لدى الأشخاص في أوائل السبعينيات من العمر مقارنة بأولئك في أواخر السبعينيات وما بعدها.

ارتبط الانخفاض الحاد في الإصابة بأمراض القلب وخطر الإصابة بقصور القلب بفترة 20-40 دقيقة من النشاط المعتدل إلى القوي كل يوم.

وقال الباحثون إن الفوائد الوقائية تقل فيما يبدو مع تقدم العمر، مما "يشير إلى إمكانية تحقيق فوائد أكبر للقلب والأوعية الدموية من خلال تحسين النشاط البدني في وقت مبكر من العمر".

أوضح الدكتور إنريكو فابريس والدكتور جيانفرانكو سيناجرا من جامعة ترييستي أن النشاط البدني يساعد في تحسين تدفق الدم الشرياني وقد يقلل من الالتصاق به وتشكيل جلطات الدم.

وكتبوا: "ومع ذلك فإن الآليات التفصيلية التي يمكن من خلالها النشاط البدني تقليل المخاطر المستقبلية لأمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال غير مفهومة تمامًا".

وأضافوا "يمكن تفسير التأثير الإيجابي للنشاط البدني ببساطة من خلال قدرته على إبطاء عملية تصلب الشرايين من خلال التحكم بشكل أفضل في ضغط الدم ومستوى السكر في الدم وملف الدهون."

وقالوا إن النتائج تظهر "أن" الحركة هي دواء في أواخر العمر أيضًا وحتى القدر القليل من النشاط البدني قد يكون له آثار مفيدة على كبار السن، ولكن إذا تم القيام بها مبكرًا وليس متأخرًا."