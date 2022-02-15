قطع المياه غدا بمنية النصر بالدقهلية 10 ساعات لوجود كسر بالخط الرئيسى

الدقهليه شريف الديب

أعلنت رئاسة مجلس ومدينة منية النصر شمال محافظة الدقهلية، أنه بناء على ماورد من إخطار من شركة مياه الشرب والصرف الصحى (منطقة مركز منية النصر)، سوف يتم غلق خط مياه بساط لرافع البجلات، وإيقاف الرافع وذلك غدا الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا ولمدة عشر ساعات، وذلك لوجود كسر وتسرب مياه بخط 550 مم الزهر أمام كوبرى جره فرغه طريق البجلات.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القطع سوق يؤثر على عدد من المناطق وهى البجلات- ميت تمامه- منية النصر- ميت حديد- عزب منشأة الجمال.

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والمخابز بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال ساعات الانقطاع حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة من المواطنين لهم خلال فترة الانقطاع.