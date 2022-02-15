اليوم السابع
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قطع المياه عن مركزى طلخا ونبروه بالدقهلية لتطهير الخزانات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:00 ص
قطع المياه عن مركزى طلخا ونبروه بالدقهلية لتطهير الخزانات انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال تطهير للخزانات الأرضية الخاصة بمرفق مياه الشرب بطلخا، وذلك اليوم الثلاثاء 15/2/2022، بداية من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً، الأمر الذى سوف يستدعى قطع المياه عن المناطق التالية، مركز ومدينة طلخا بالكامل، نبروه بالكامل (ماعدا قرية بهوت لوجود تغذية من بلقاس).

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال ، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

 


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مركز طلخا

نبروه

محافظه الدقهلية

تطهير الخزانات

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