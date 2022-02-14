اليوم السابع
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الملا يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين شركتى التعاون للبترول وإمارات مصر

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:56 م
الملا يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين شركتى التعاون للبترول وإمارات مصر جانب من التوقيع
كتبت -مروة الغول

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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، وسهيل المزروعى وزير الطاقة الاماراتى توقيع بروتوكول تعاون بين شركتى التعاون للبترول وإمارات مصر فى مجال تدريب العمالة وتبادل الخبرات فيما يخص تسويق المنتجات البترولية  وخلط الزيوت وآليات التسويق.
 
وقع البروتوكول المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول  ومحمد جمعة المدير العام لشركة إمارات مصر.
 
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول "إيجبس 2022".
 
كان فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أعلن خلال كلمته فى افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر إيجبس 2022 ، انضمام مصر رسميا للوكالة كعضو، مشيدا بما حققته مصر من قصص نجاح وصفها بالرائعة، وأضاف أن مصر وأفريقيا والعالم فى لحظة فارقة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ.
 
وأكد على كامل الدعم لمصر فى ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ COP27  وقيادتها للقارة الأفريقية، للخروج بمقررات من القمة تناسب القارة التى تعانى من تحديات كبيرة تتمثل فى النافذية للكهرباء والطهى بوسائل بدائية تنجم عنها كوارث ، كما أشار إلى عدد من المؤشرات على الوضع فى أفريقيا ومعاناة الحصول على الطاقة لسكانها.

 


الرئيس السيسي

الرئيس السيسى

مؤتمر مصر الدولى للبترول

معرض مصر الدولى للبترول

إيجبس 2022

مؤتمر إيجبس 2022

معرض إيجبس 2022

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