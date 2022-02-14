الرئيس التنفيذي لـ"الطاقة الدولية" يعلن انضمام مصر رسميا للوكالة كعضو

كتبت - مروة الغول

أعلن فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال كلمته فى افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر إيجبس 2022 ، انضمام مصر رسميا للوكالة كعضو، مشيدا بما حققته مصر من قصص نجاح وصفها بالرائعة، وأضاف أن مصر وأفريقيا والعالم فى لحظة فارقة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ.

وأكد على كامل الدعم لمصر فى ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ COP27 وقيادتها للقارة الأفريقية، للخروج بمقررات من القمة تناسب القارة التى تعانى من تحديات كبيرة تتمثل فى النافذية للكهرباء والطهى بوسائل بدائية تنجم عنها كوارث ، كما أشار إلى عدد من المؤشرات على الوضع فى أفريقيا ومعاناة الحصول على الطاقة لسكانها.

وأوضح أن حجم إنتاج الطاقة الشمسية فى جنوب الصحراء بافريقيا يوازى نصف ما تنتجه بلجيكا وحدها، وأن موزمبيق مثلا أقل من 40% بها لديهم كهرباء بالرغم مما لديها من اكتشافات غازية ، وهو ما يوضح أن العالم مازال فى احتياج للبترول والغاز ، وأنه علينا التصدى لتغير المناخ والتركيز على الابتكار وإيجاد تقنيات حديثة لتخزين الكربون ووضع إستراتيجية متطورة لذلك.

وأشار إلى أهمية وجود رؤية موحدة للقارة الأفريقية للتحول الطاقى واستثمار توجه أنظار العالم نحو مصر خلال القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر القادم.