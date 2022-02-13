أغذية خارقة لتقليل دهون البطن بسرعة.. الأفوكادو الأبرز

كتبت مروة هريدى

يحتوي جسم الإنسان على خمسة أنواع مختلفة من الدهون، حيث تحتوي منطقة الفخذين والوركين على دهون تحت الجلد، بينما يحتوي الجزء الخلفي من الرقبة ومنطقة الصدر على الدهون البنية التي تعد من أكثر أنواع الدهون ضررًا، بينما توجد الدهون الحشوية في منطقة البطن وتعتبر من أخطر أنواع الدهون في جسم الإنسان، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

الدهون الحشوية، تزيد من خطر الإصابة بحالات مميتة مثل زيادة نسبة الكولسترول في الدم والسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، كما أنها من أكثر أنواع الدهون صعوبة في التخلص منها، ومع ذلك، فإن الدهون الزائدة في منطقة البطن يمكن أن تشكل تهديدات شديدة على الصحة ومن المهم إبقائها تحت السيطرة.

فيما يلى.. أشياء تساعدك على التخلص من دهون البطن بسرعة:



الشاي الأخضر

يمكن أن يساعدك تناول الشاي الأخضر على فقدان الدهون الحشوية بسرعة لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة والكافيين، وكلاهما يسرع عملية التمثيل الغذائي ويساعدنا على إنقاص الوزن بسرعة.

يقلل الشاي الأخضر أيضًا من آلام الجوع ويساعد في تخفيف الرغبة الشديدة في تناول الطعام، حيث إن تناول ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا تكفي لتزويد الجسم بالكمية المطلوبة من مضادات الأكسدة، ولكن يجب عدم الإفراط في شرب الشاي الأخضر لأنه قد يسبب الأرق نظرًا لمحتواه من الكافيين.

الأفوكادو

على الرغم من كونه غنيًا بالسعرات الحرارية والدهون، إلا أنه مصدرًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تقليل الشعور بالجوع وتجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول.

وقد لاحظت الدراسات أيضًا كيف يمكن للأفوكادو أن يوزع دهون البطن بالتساوي عند النساء وبالتالي مساعدتهن على الحصول على جسم أكثر صحة وتناسقًا، حيث يمكن أن يساعد تناول الأفوكادو يوميًا في إدارة الوزن بشكل كبير.

الكركم

الكركمين هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم الذي يساعد على التخلص من السموم من الكبد وزيادة كفاءته من خلال تقليل الدهون، والكركم هو نوع من التوابل يوجد بشكل شائع في كل المطابخ، ويمكن استهلاكه بأشكال مختلفة بشكل يومي، حيث يمكن إضافته لبعض الأطعمة أثناء الطهي، كما يمكن إضافته للحليب أو المشروبات الأخرى.

الكاكاو

مركبات الفلافونويد هي مواد كيميائية نباتية تفيد صحة القلب والدماغ، ويعزز استهلاك الكاكاو إنتاج السيروتونين في الدماغ وبالتالي يحسن الحالة المزاجية، ويساعد تحسين الحالة المزاجية على قمع الشهية وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن العنيدة، وتعتبر الشوكولاتة الداكنة مصدرًا جيدًا وصحيًا للكاكاو، وتناول قطعة أو قطعتين يوميًا كافية لتلبية احتياجاتك.