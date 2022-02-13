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أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم العالى تعلن عن وظائف التمثيل الثقافى لعام 2022

الأحد، 13 فبراير 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم العالى تعلن عن وظائف التمثيل الثقافى لعام 2022 وزارة التعليم العالى
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 
 
الصحة: متابعة مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل
 
وزارة التعليم العالى تعلن عن وظائف التمثيل الثقافي لعام 2022

وزيرة التضامن: "كنز الدنيا" تبرز قدرات ذوى الهمم وسعدنا بالعمل مع الشركة المتحدة.. فيديو

وزير الشئون الإسلامية السعودي لشوقي علام: التعاون بين المؤسسات الدينية مهمّ

خالد عبد الغفار يتفقد مركزي طب أسرة (الحي الإماراتي والكويتي) ببورسعيد

نائب أمين رابطة العالم الإسلامى يطالب باحترام قيم المواطنة وفهم اختيارات الآخر

نائب رئيس مجلس الدولة: الجماعات الإرهابية تتخذ الدين ستارا لارتكاب جرائمها

القومى لذوى الإعاقة: مسرحية "كنز الدنيا" ترجمة حقيقية لدمج وتمكين المعاقين

 


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