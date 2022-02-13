أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم العالى تعلن عن وظائف التمثيل الثقافى لعام 2022

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وزيرة التضامن: "كنز الدنيا" تبرز قدرات ذوى الهمم وسعدنا بالعمل مع الشركة المتحدة.. فيديو
التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات فبراير للمتخلفين عن المواعيد المحددة
وزير الشئون الإسلامية السعودي لشوقي علام: التعاون بين المؤسسات الدينية مهمّ
خالد عبد الغفار يتفقد مركزي طب أسرة (الحي الإماراتي والكويتي) ببورسعيد
نائب أمين رابطة العالم الإسلامى يطالب باحترام قيم المواطنة وفهم اختيارات الآخر
نائب رئيس مجلس الدولة: الجماعات الإرهابية تتخذ الدين ستارا لارتكاب جرائمها
القومى لذوى الإعاقة: مسرحية "كنز الدنيا" ترجمة حقيقية لدمج وتمكين المعاقين
وزيرة الهجرة تهنئ ليلى بنس لتصدرها قائمة "فوربس" كأفضل مستشارى إدارة ثروات
الصحة: التأمين الصحى الشامل من مشروعات الدولة القومية كحق مكفول لكل مواطن
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