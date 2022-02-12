القومى لذوى الإعاقة: مسرحية "كنز الدنيا" ترجمة حقيقية لدمج وتمكين المعاقين

كتب ــ محمود راغب

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، التحية والتقدير لأبطال مسرحية "كنز الدنيا"، وهو العمل المسرحي الأول والأكبر من نوعه الذي يضم مجموعة من المواهب الشابة من ذوي الإعاقة، تحت إشراف الفنان أشرف عبد الباقي، ورعاية وزارة التضامن، وترجمة حقيقية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اكتشاف المواهب الجديدة.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن هذا العمل المسرحي يعد ترجمة حقيقية للأمنيات التي حملها الأشخاص من ذوي الإعاقة خاصة الأطفال منهم في احتفالية " قادرون باختلاف" وسط حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، برغبتهم في التمثيل واكتشاف مواهبهم وقدراتهم الفنية، الأمر الذي عرضه الرئيس وقت الاحتفالية على الفنان أشرف عبد الباقي، لنجد أنفسنا في أقل من شهرين أمام عمل مسرحي كبير أبطاله من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المشاركين في العرض، الأمر الذي يترجم بشكل حقيقي آليات الدمج والتمكين المجتمعي للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأشارت المشرف العام على المجلس، بأن اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كان دافع حقيقي لمؤسسات الدولة والأجهزة المعنية في كل المجالات بالترجمة الحقيقية لاحتياجاتهم ومطالبهم بشكل واقعي وعملي .

وهنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أسر الأشخاص من ذوي الإعاقة على نجاح العمل المسرحي الذي قدمه أبنائهم، وسط حضور وزاري وإعلامي وفني، وحيت كل جهود الشركاء الذي كانوا وراء العمل وفي مقدمتهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.