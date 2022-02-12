وزيرة التضامن: "كنز الدنيا" تبرز قدرات ذوى الهمم وسعدنا بالعمل مع الشركة المتحدة.. فيديو

كتب مدحت وهبة

أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن السعادة بمشاركة الوزارة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافته إلى أن الهدف من مسرحية "كنز الدنيا" هو دمج "قادرون باختلاف" في المجتمع بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن أسرة أبطال المسرحية شعروا بالفرحة والسعادة بعد مشاهدة أبنائهم.





وأضافت "القباج" أن مسرحية "كنز الدنيا"، عمل يوضح من خلال الفن أننا نستطيع الدعوة لفكرة أن ذوى الإعاقة ليس إعاقة، وإنما ذوى قدرات مختلفة، وذوى همم وذوى عزيمة قوية.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أن الهدف من مسرحية "كنز الدنيا" هو دمج "قادرون باختلاف" في المجتمع بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن أسرة أبطال المسرحية شعروا بالفرحة والسعادة بعد مشاهدة أبنائهم، مؤكده تنظيم عرض مسرحية "كنز الدنيا" بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان أشرف عبد الباقي، وأن الهدف منها هو ترك مساحة لـ"قادرون باختلاف" للتعبير عن أنفسهم.

وأشارت "نيفين"، إلى أن العرض المسرحي أبطاله من ذوي الهمم، يعكس تقدير الدولة الفعلي لكل مواطنيها، متابعة: "سعدنا كوزارة بالشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، والشراكة مع المتحدة هي انطلاقة جديدة للوزارة" وأن وزارة التضامن معنية بقضايا ساخنة وتمس الوعي واتجاهات المواطنين، في ظل حرص القيادة السياسية على حصول ذوى الهمم على كافة حقوقهم، لافتة إلى أن الفنان الإنسان أشرف عبد الباقي جاء بصفته الإنسانية التي عهدناها جميعا عنه وبحسه الكوميدي يقدم قضايا بشكل مسرحي قريب من الناس.