وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج يحبون وطنهم بشدة ونتواصل معهم باستمرار

إبراهيم حسان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج يكنون كل الحب لبلدهم، وتمنوا التواصل مع وطنهم بشكل قوي، فكان إنشاء وزارة الهجرة للتواصل بين الدولة ومواطنيها بالخارج.

وأعربت نبيلة مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، عن سعادتها لتصدر المصرية ليلى بنس قائمة "فوربس" كأفضل مستشارى إدارة الثروات، قائلة: "ليلى بنس عملت معنا بشكل قوي فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة في الخارج، لحبها الشديد لوطنها، وعملنا معا لعدة أشهر للتجهيز لجلسة حوارية افتراضية مع المصريين بالخارج لدعم المبادرة الرئاسية وجمعنا في خلال ساعتين فقط 5 مليون جنيه لدعم المبادرة".

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية فعاليات وأعمال مؤتمرات "مصر تستطيع" لاسيما في دعم الدولة المصرية بخبرات المصريين بالخارج، مردفه: "هناك قصص كفاح للمصريين بالخارج، لاسيما من السيدات، ونحرص دائما على تكريم هذه النماذج المضيئة من السيدات المصريات النابغات".