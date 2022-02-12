القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفيات ووحدات طب الأسرة ببورسعيد

كتب ــ وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عددا من المستشفيات ومراكز طب الأسرة، اليوم السبت، ضمن جولته الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد.

في بداية جولته، استمع الوزير لآراء عدد من المرضى المترددين على مركز طب أسرة الحي الإماراتي، واطلع على كارت المتابعة الصحية الخاص بهم، واطمأن على صرف العلاج الدوري، والمدة الزمنية لمتابعة كل مريض ومستوى الخدمة المقدمة.

واطلع الوزير خلال جولته على منظومة الحجز والشكاوى، بوحدة صحة أسرة الكويت، حيث تابع آلية عمل المنظومة المميكنة من خلال عدد المترددين والحجز اليومي، ومتابعة الحالة الصحية من خلال الزيارات الدورية، كما تفقد عيادات طب الأسرة وتابع سير العمل بها بداية من تقييمات التمريض للمترددين ثم التحويل لأطباء الأسرة.

كما تابع الوزير خلال جولته مستشفى النصر التخصصي للأطفال، لافتًا إلى أن المستشفى حاصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا ISQUA، طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لاعتماد المستشفيات 2021.

وتفقد الوزير مستشفى الرمد التخصصي، وتابع المنظومة المميكنة بالمستشفى، مؤكدا أهمية الربط بين وحدات ومراكز ومستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن المتابعة الدورية لزيارات المرضى ونظام الإحالة والمنظومة المالية، بالإضافة إلى متابعة نسب الإشغال بالمستشفيات.

تضمنت جولة الوزير، تفقد مبنى فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد، وغرفة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، الخاصة بالإسعاف، وتابع الربط بينها وبين غرف طوارئ الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر منظومة مميكة، تهدف إلى تقليل زمن الاستجابة وسرعة نقل المريض أو المصاب إلى أقرب مستشفى، مع التنسيق المباشر في حالات التحويل بين المستشفيات.

واطلع الوزير على كافة إمكانيات الغرفة، حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة لتلقي وتوزيع المهام، ومتابعة الخدمات وتحركات السيارات من خلال شبكة التتبع "GPS" وخدمات تكنولوجيا الجيل الرابع، باستخدام أجهزة لاسلكية من الجيل الرابع بجميع سيارات الإسعاف، حيث يتم إرسال التفاصيل الدقيقة للعلامات الحيوية للمريض أو المصاب من سيارة الإسعاف إلى غرف مستشفيات هيئة الرعاية الصحية استعدادا لاستقبال الحالة والتوجيه لأنسب مستشفى.

وتابع كيفية تحديد أقرب سيارة إسعاف متاحة لموقع للبلاغ وتوجيها بمساعدة خرائط الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مما يساعد على سرعة الاستجابة وإنقاذ المريض.

كما تابع الوزير الغرف والأقسام المختلفة لمستشفى السلام ببورسعيد، والمبنى البحري، موجها بسرعة الانتهاء من كافة أعماله الإنشائية وأعمال الكهرباء وكافة التجهيزات استعدادًا لبدء التجهيزات الطبية تمهيدًا لافتتاحه مطلع شهر مارس المقبل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مركز طب أسرة الحي الإماراتي قدم حتى الآن 57481 خدمة طبية، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، كما يخدم المركز 9820 منتفع بالمنظومة الجديدة، بواقع 2770 ملف عائلي، ويقدم خدمات (طب الأسرة، الأسنان، النساء، تنظيم الأسرة، متابعة الحمل، المعمل، الأشعة، الصيدلية، الجلدية، الطوارئ).

وأضاف "السبكي" أن وحدة صحة أسرة الكويت، قدمت حتى الآن ٩٥ ألفًا و٦٧١ خدمة طبية، وتخدم 28543 منتفع بالمنظومة الجديدة، بواقع 7247 ملف عائلي، وتقدم خدمات (طب الأسرة، الأسنان، النساء، تنظيم الأسرة، متابعة الحمل، المعمل، الأشعة، الصيدلية، الطوارئ).

وأشار "السبكي" إلى تقديم 612 ألف خدمة طبية داخل مستشفى النصر التخصصي للأطفال، شاملة الخدمات الطبية المقدمة في "العيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية والمعامل والأشعة والعمليات والجراحات".

ولفت "السبكي" إلى أن مستشفى الرمد التخصصي قدم أكثر من 490 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، من خلال 3 مبانٍ، بطاقة استيعابية 30 سريرا بالقسم الداخلي والطوارئ والعمليات والمناظير، إضافة إلى 7 عيادات خارجية في تخصصات "الحول، إصلاح الجفون، التجميل، المياه البيضاء، الشبكية والجسم الزجاجي، الجلوكوما، والقرنية.

وقال "السبكي" إن مستشفى السلام، يضم 101 سرير، شاملة غرف الرعاية المركزة والأسرة الداخلي والحضانات، منوها إلى أن معدل التردد على العيادات الخارجية بلغ 379 زيارة، بالإضافة إلى إجراء 28 ألفًا و685 عملية جراحية.

جدير بالذكر، أن محافظة بورسعيد، كانت أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تلاها إطلاق المنظومة بمحافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء في 16 فبراير من العام الماضي، إضافة إلى محافظتي أسوان، والسويس والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور أحمد السيد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.