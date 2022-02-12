اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 01:31 م
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التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات فبراير للمتخلفين عن المواعيد المحددة

السبت، 12 فبراير 2022 01:00 م
التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات فبراير للمتخلفين عن المواعيد المحددة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات التضامن الاجتماعي صرف معاشات فبراير من ماكينات الصرف الآلى، حيث أشارت إلى استمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات فبراير  للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات فبراير ، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

 

 


التضامن

معاشات فبراير

صرف المعاشات

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