الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. التأمينات تبدأ غدا زيادة أجر الاشتراك التأمينى السبت، 31 ديسمبر 2022 05:27 م وزارة التضامن الاجتماعي إعداد ـ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: التعليم: النماذج الاسترشادية للرابع والخامس الابتدائى محاكية لامتحانات الترم الأول بدء تطبيق منظومة إلكترونية بمطالع ومنازل الكبارى لمنع انتظار السيارات غدا.. فيديو المدارس تحدد تعليمات أداء الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى التموين تستعد لإطلاق معارض أهلا رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة بداية من غد التأمينات تبدأ غدا زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6,3 مليون طن لأول مرة فى تاريخها غدا شبورة كثيفة وفرص أمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 10 درجات تصوير جوي لعمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بميناء الإسكندرية التموين تبدأ غدا صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى على البطاقات "القوى العاملة" تسهل إجراءات عودة 114 عاملا مصريا انتهت إقاماتهم بالسعودية التموين: رصيد اللحوم الحية يكفى 11.8 شهر القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل لذوى الهمم فى بنى سويف التعليم العالى: نظام لتقييم البرامج التعليمية لتحقق أهدافها فى توفير فرص عمل التنمية المحلية: 5812 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة".. تفاصيل الأزهر للفتوى يوجه 5 نصائح لاستقبال عام جديد.. تعرف عليها وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبى لاحتفالات أعياد الميلاد بجميع المحافظات وزير الأوقاف يصرف مكافآت مالية لعدد من المديريات المتميزة فى الأنشطة الدعوية الزراعة تستعرض تقريرا حول أنشطة معمل النخيل وفروعه بالمحافظات خلال ديسمبر الأوقاف توجه بعدم السماح لأى مأذون غير معتمد بعقد القران بالمساجد أو ملحقاتها وزير التنمية المحلية: تنفيذ 4119 مشروعا بسوهاج وقنا باستثمارات 16.3 مليار جنيه وزير التعليم العالي يوجه برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات فى احتفالات رأس السنة الأوقاف تعلن افتتاح 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبلة اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:58 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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