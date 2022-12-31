اليوم السابع
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الزراعة تستعرض تقريرا حول أنشطة معمل النخيل وفروعه بالمحافظات خلال ديسمبر

السبت، 31 ديسمبر 2022 03:43 م
الزراعة تستعرض تقريرا حول أنشطة معمل النخيل وفروعه بالمحافظات خلال ديسمبر أشجار النخل
كتبت ــ أسماء نصار

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استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرا حول أنشطة المعمل خلال ديسمبر الجاري، من خلال فروعه بالمحافظات المختلفة.
 
وقال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل، إنه تم خلال شهر ديسمبر تنفيذ 6 أيام حقل بمحافظات: بني سويف،  والمنيا والشرقية، وواحة سيوة، فضلا عن دورة تدريبية بمحافظة الوادي الجديد، و 3 ندوات ارشادية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، ومحافظة الشرقية، فضلا عن تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 
واشار جاد الله، إلى أنه تم تنفيذ تلك الأنشطة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الدور الإرشادي للمعمل ودعم المزارعين، حيث جاءت الفعاليات تحت رعاية  الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.
 
وتابع مدير المعمل، أنه تم من خلال تلك الفعاليات، مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالممارسات الزراعية لرعاية نخيل البلح، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، حيث تم بحث طرق مكافحة جديدة للقضاء على سوسة النخيل الحمراء بالتعاون مع البرتغال، بالتنسيق مع المعمل المركزي للمبيدات، كذلك تم توعية المزارعين بأهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.
 
وأضاف أنه من ضمن الموضوعات التي شملتها الأنشطة أيضا: التغيرات المناخية وتأثيرها علي النمو والتزهير في نخيل البلح، وأهمية استبدال طرق الري والتسميد التقليدية بالطرق الحديثة مثل الري بالتنقيط حرصا علي ترشيد وتقليل كمية مياه الري المستخدمه، فضلا عن أهمية استخدام الكمبوست أو السماد البلدي المتحلل في خدمة نخيل البلح والكميات المناسبه على حسب عمر الأشجار.
 
وأوضح جاد الله، أنه تم أيضا استعراض الأجندة الزراعية للفترة الشتوية لنخيل البلح، والوقاية والعلاج من سوسة النخيل الحمراء، كذلك تم تنفيذ تريب عملي، حول جميع العمليات الزراعية والفنية التي تتم على النخيل،  والطرق الصحيحة لتقليم النخيل، وتربية الفسائل، إضافة إلى أهم المعاملات الوقائية الواجب اتباعها لحماية النخيل من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وأهم المعاملات الزراعية التي تتم في مزارع النخيل خلال هذه الفترة ومنها التقليم والخدمة الشتوية وأهم الاحتياطات الواجب مراعاتها في عملية التقليم للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.
 

النخيل

سوسة النخيل

وزارة الزراعة

سوسة النخيل الحمراء

فسائل النخيل



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