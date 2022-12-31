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التموين تبدأ غدا صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى على البطاقات

السبت، 31 ديسمبر 2022 11:05 ص
التموين تبدأ غدا صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى على البطاقات صرف السلع التموينية
كتب ــ مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الأحد، فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، عن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
 
وتوفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية اليوم، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 25.%.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.
 
 وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على  شراء كمية 42 ألف طن زيت خام صب مستورد بالدولار منها كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، وكمية 12 ألف طن زيت عباد خام مستورد فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
 
 
 
 

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اليوم السابع بلس



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