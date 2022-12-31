وزير الأوقاف يصرف مكافآت مالية لعدد من المديريات المتميزة فى الأنشطة الدعوية

كتب ــ على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية لأفضل خمس مديريات أداءً خلال شهر ديسمبر، ثلاث مديريات (أ)، ومديريتين (ب)، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمتابعة والتطوير المستمر لبرامجها الدعوية والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية مكافأة المتميزين الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد، ونظرًا لحسن المتابعة الميدانية والتعاون الجاد بشأن هذا الملف.

كما أعلن وزير الأوقاف عن مسابقة "الإدارة الأفضل أداءً" في الأنشطة الدعوية خلال شهر يناير المقبل، حيث قرر الوزير، إثابة أفضل عشرين (مدير إدارة فرعية ) بمبلغ (2000) جنيه لكل مدير إدارة تكون إدارته ضمن الإدارات الأفضل أداءً خلال شهر يناير 2023، على أن تتم إفادتنا بصور الأنشطة بحضور مدير الإدارة لها مقيّمًا للأداء ، وذلك بالإضافة إلى إثابة أفضل خمس مديري مديريات (أ) وأفضل مديري مديريتين (ب) بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، بشرط أن تحقق إدارتها أداءً ونموذجًا مشرفًا في الأنشطة ، وذلك من خلال عدد المساجد ذات الكثافة الجماهيرية، وجودة الأداء ومخرجات البرنامج، وصور النشاط الواردة في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم المديريات المتميزة والمكافأة على النحو التالى:

أولًا : أفضل ثلاث مديريات (أ)، وهم :

1- مديرية أوقاف القاهرة .

- مدير المديرية، مكافأة قدرها (1000) جنيه .

- وكيل المديرية، مكافأة قدرها (500) جنيه .

- مدير الدعوة، مكافأة قدرها (500) جنيه .

- مسئول الإرشاد ونشر الدعوة، مكافأة قدرها (400) جنيه .

2- مديرية أوقاف الجيزة .

- مدير المديرية، مكافأة قدرها (1000) جنيه .

- وكيل المديرية، مكافأة قدرها (500) جنيه .

- مدير الدعوة، مكافأة قدرها (500) جنيه .

- مسئول الإرشاد ونشر الدعوة، مكافأة قدرها (400) جنيه.

- مدير المديرية، مكافأة قدرها (1000) جنيه .

- وكيل المديرية، مكافأة قدرها ( 500) جنيه .

- مدير الدعوة، مكافأة قدرها ( 500) جنيه .

- مسئول الإرشاد ونشر الدعوة، مكافأة قدرها ( 400) جنيه .

ثانيًا : أفضل مديريتين (ب)، وهما :

1- مديرية أوقاف السويس .

- مدير المديرية، مكافأة قدرها (1000) جنيه .

- مدير الدعوة، مكافأة قدرها ( 500) جنيه .

- مسئول الإرشاد ونشر الدعوة، مكافأة قدرها ( 400) جنيه.

2- مديرية أوقاف الوادى الجديد .

- مدير المديرية، مكافأة قدرها (1000) جنيه .

- مدير الدعوة، مكافأة قدرها (500) جنيه .

- مسئول الإرشاد ونشر الدعوة، مكافأة قدرها (400) جنيه .

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن اختيار المديريات الأكثر تميزًا يتم بناء على عدة أسس، من أهمها : عدد الفائزين من كل مديرية، وتقارير المتابعة، وجودة الصور المرسلة، وكثافة الحضور الجماهيرى وتفاعله مع الأنشطة الدعوية بالمديرية، مشددة على جميع مديرى المديريات سرعة موافاة الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بالبيانات المطلوبة بهذا الشأن فى موعد أقصاه (25) من كل شهر ميلادى لإثابة المتميزين .