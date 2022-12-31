وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6,3 مليون طن لأول مرة فى تاريخها

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت هذا العام 2022 رقما قياسيا وتجاوزت 6,3 مليون طن لأول مرة في تاريخها وفقا لآخر تقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وبلغت الزيادة حوالي 625 ألف طن عن العام الماضي وذلك رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيره التي يواجهها العالم هذا العام.

وأرجع القصير الفضل في تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلي رأسها الحجر الزراعي المصرى وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية بالخارج، موجها الشكر إلى كل هذه المؤسسات التي تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد العطار أنه خلال هذا العام نجح الحجر الزراعي في فتح 16 سوقا جديدا أمام المنتجات الزراعية المصرية وهي الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا والفلبين وتشيلى اوروجواي وفنزويلا وسلفادور وكستاريكا وتونس ولبنان والاردن وباكستان واوزبكستان وجنوب أفريقيا، وجارى العمل علي استكمال المفاوضات لفتح 28 سوقا جديدا في قارات اوروبا وأسيا وأفريقيا والأمريكيين. حيث تخطي عدد الأسواق الجديده التي قام الحجر الزراعي بفتحها ال 80 سوقا جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأشار "العطار" إلى أن الحجر الزراعي قام خلال عام 2022 بأحكام الرقابة المشددة على فحص جميع الحاصلات الزراعية المصدرة والمستوردة من الخارج من خلال لجان الحجر المتواجدة بجميع المنافذ الحجرية وموانىء الوصول بمختلف أنحاء الجمهورية وموانئ الشحن للسلع الاستراتيجية حول العالم. بالإضافة إلي تطبيق كافة المعايير الدولية للصحه النباتيه علي كافة الكيانات التصديريه مما كان له بالغ الأثر في الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية حول العالم.

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري أن مفتشي الحجر قاموا أيضا بالتفتيش والاشراف على جميع محطات ومراكز التعبئة على مستوى الجمهورية هذا بالإضافة الي اعتماد ما يزيد علي 3000 من المزارع والكيانات التصديرية ورفع احدثياتها وذلك في إطار عملية تكويد وتتبع الصادرات الزراعية بإستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية GPS.

أكد العطار انه فى إطار منظومة التحول الرقمي أنه تم الانتهاء من إدخال قواعد البيانات اللازمة لتفعيل المنظومة الالكترونية علي عملية الصادر والوارد كما تم الانتهاء من منظومة الواردات وجاري حاليا التشغيل التجريبي لها وتفعيلها بكافة الموانئ المصرية كما تم ايضا تم الانتهاء من ميكنة منظومة العاملين و الشئون المالية والإدارية بالإضافة إلى تطوير قدرات الفحص والتحليل المعملي حيث تم إنشاء ٧ معامل مركزية تابعة للحجر الزراعي في الموانئ الرئيسية وذلك كمرحلة أولى ويجري حاليا تجهيزها بأحدث الأجهزة لتحليل كافة الواردات الزراعيه من اجل الحفاظ علي الثروة الزراعية للبلاد والنهوض بالمنظومة التصديرية وتقليص زمن الإجراءات الجمركية ومنع تكدس البضائع في الموانئ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.