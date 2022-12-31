وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبى لاحتفالات أعياد الميلاد بجميع المحافظات

كتب وليد عبد السلام

وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على خطة الوزارة للتأمين الطبي لاحتفالات المصريين برأس السنة الميلادية، و أعياد الميلاد المجيد ، موجها بعقد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة تنفيذ الخطة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإصدار تقارير دورية بمستجدات الأوضاع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تأكد من استعداد جميع المستشفيات في كافة المحافظات، ووجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أي حالات طارئة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطمأن على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأمصال علاج حالات التسمم الغذائي، وأكد على توافر الأطقم الطبية بمختلف التخصصات على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وقال إن الوزير راجع تمركزات سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع، حيث تشمل الخطة 3621 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بمحيط الكنائس، والحدائق، والأماكن العامة، وعلى الطرق السريعة، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى 12 لانش إسعاف نهري، مشيرًا إلى الربط والتنسيق المستمر بين هيئة الإسعاف المصرية، ومديريات الشئون الصحية والمستشفيات الجامعية لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير راجع أرصدة أكياس الدم والبلازما ببنوك الدم في جميع المحافظات، مؤكدًا توافر 26 ألفًا و239 كيس دم، و166 ألفًا و887 كيس بلازما، فضلاً عن توافر مخزون استراتيجي بخدمات نقل الدم القومية.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأكسجين الطبي بالمستشفيات.